El nou senyal V-16 de color groc que substituirà els triangles de presenyalització de perill, serà obligatori el 2026 i fins a aquesta data podrà «conviure» amb l’actual sistema, segons estableix el reial decret aprovat el març passat pel Consell de Ministres.

A proposta del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Govern va donar llum verda a un reial decret que, a més, regula els serveis d’auxili en vies públiques amb l’objectiu últim de garantir la seguretat del sector, en el qual uns 11.000 vehicles que efectuen diàriament nombroses operacions d’ajuda i rescat comporten un alt grau de perillositat.

On i com aconseguir-lo

La majoria de concessionaris i tallers espanyols venen aquestes balises lluminoses a diferents preus segons l’establiment. Igualment, cada vegada són més els que en agraïment a la confiança del client, decideixen regalar-les.Així mateix, també és possible comprar els dispositius V-16 per internet. Existeixen diverses plataformes que els venen a un preu a partir de 10 euros.El preu d’aquests dispositius varia entre 20 i 30 euros i és molt important adquirir només productes homologats.

L’OCU adverteix, tanmateix, que cal anar amb compte amb els dispositius no homologats i que aquests «requisits exactes d’homologació s’indicaran a finals del 2022», indica l’Organització de Consumidors i Usuaris. Per tant, els dispositius que s’estan comercialitzant actualment, fins i tot els que ja ofereixen la seva posició i activitat a Trànsit –com serà obligatori en aquest tipus de llums–, podrien no ser vàlids a partir del 2026.

A la part més alta del vehicle

La col·locació dels triangles comporta haver de sortir del vehicle per col·locar-los. Entre el 2018 i el 2020 un total de 42 persones van morir en vies interurbanes després d’haver baixat del vehicle. A més, el reial decret de març crea el senyal V-27, un «triangle virtual» que s’activarà en el sistema d’«a bord» del vehicle per advertir la presència d’un perill pròxim.

La seva incorporació al vehicle serà voluntària i només en aquells vehicles connectats per mitjans telemàtics amb el Punt d’Accés Nacional en matèria de Trànsit i Mobilitat.