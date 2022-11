El millor aliat de LA FAMÍLIA

La comoditat ha estat una de les màximes de Citroën durant tota la seva història. De fet, des que tinc ús de raó sempre s’ha associat la marca amb aquesta característica. Confort, confort i confort. Però com que tot evoluciona a la vida, Citroën també ho ha fet i a l’hora de dissenyar el seu model C3 Aircross ha barrejat la seva experiència en confort amb una gran polivalència. El resultat és un model altament eficient, elegant, pràctic i amb tot l’ADN confortable de la marca... a més, és ‘made in Spain’.

Solucions com els seients Advanced Comfort són l’exemple del treball evolutiu constant de la marca. El fabricant francès ha anat un pas més enllà amb l’actualització del C3 Aircross, presentada l’any passat i en què es va proposar no només ser la referència de comoditat al seu segment, sinó també aconseguir el cotxe ideal tant per a la ciutat com per a aquelles escapades al camp en família, amb sistemes que garanteixen l’èxit en superfícies complicades.

Aquest objectiu suposava un repte atractiu per a la marca, que volia convertir el seu SUV compacte de 4,16 metres de llarg i 1,63 d’altura (dimensions que li permeten moure’s amb comoditat per la ciutat) en el cotxe més espaiós de la seva categoria sense haver de renunciar al seu confort o dinamisme.

Per aconseguir-ho van idear un concepte modular que es pogués adaptar a les necessitats d’habitabilitat i càrrega del conductor. En aquest sentit els seus seients posteriors, partits en dues parts, es desplacen en 15 cm per guanyar espai per a les cames dels passatgers del darrere, mentre que el seient del passatger també pot desplaçar-se i alliberar fins a 2,40 metres de longitud des del maleter per transportar objectes llargs. Amb aquestes solucions, el maleter pot passar de 410 a 520 litres -el més gran del segment- amb tan sols moure la banqueta posterior. A més, si abatem els seients la capacitat augmenta fins als 1.289 litres.

A part de per l’espai, maximitzat per les àmplies superfícies de vidre i pel sostre panoràmic opcional, Citroën ha apostat per introduir els seus seients Advanced Comfort, amb escuma d’alta densitat i 15 mm de gruix. Es tracta d’unes butaques desenvolupades per mantenir una bona subjecció i una postura correcta. En opció es pot incloure la regulació elèctrica, la funció de massatge o de calefacció.

Tot plegat en un espai dissenyat buscant un minimalisme elegant, presidit per la pantalla central de 9’’ per al sistema d’infoentreteniment i que ofereix compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto. Com a opció es pot equipar el sistema Head-Up Display a color i funcions com la càmera de marxa enrere i el reconeixement de senyals. A més, munta fins a 12 sistemes de seguretat activa com la frenada d’emergència, l’alerta de canvi involuntari de carril, el control d’angle mort o els assistents de maniobres d’aparcament o d’arrencada en pendent.

Màxima versatilitat

Un cop creat un ambient adequat per a tota la família, a Citroën li tocava convertir el C3 Aircross en un cotxe versàtil, capaç de dominar la ciutat, l’autopista i els camins de fora de la carretera a parts iguals. Les seves dimensions són el seu millor argument en entorns urbans. Com que és un cotxe compacte es desenvolupa amb agilitat pels carrers de les grans ciutats i no necessita gaire espai per aparcar. A la carretera i a l’autopista la comoditat aportada pels seients Advanced Comfort i pel seu tarat suau de les suspensions (que no penalitza l’estabilitat) garanteixen una conducció agradable, eficient i segura. A més, la seva gamma de motors està formada per opcions de gasolina de 100 i 130 CV i dièsel de 100 i 120 CV, amb possibilitat d’equipar el canvi automàtic en les versions més potents.

Però Citroën no ha volgut quedar-se a l’asfalt. La seva herència la converteix en una marca aventurera i el C3 Aircross, un dels seus cotxes més importants, no havia de renunciar a aquest esperit. És per això que aquest SUV havia de sentir-se còmode també fora de l’asfalt sense renunciar a elements com ara la tracció davantera. Així, la companyia francesa s’ha centrat en dues solucions: el sistema Grip Control i el Hill Assist Descent. Tots dos sistemes ja eren presents al seu predecessor, però han evolucionat per millorar les seves prestacions. El Grip Control treballa juntament amb el control d’estabilitat del cotxe (ESP) per oferir fins a 5 modes d’ús que s’adapten al terreny per on es vol circular: Standard, Sorra, Totterreny, Neu i ESP Off.

Per exemple, en triar el mode Neu l’ESP adapta el lliscament de les dues rodes per adaptar-se a les condicions en cada moment, mentre que el mode sorra permet el lliscament de la roda amb menys adherència per alliberar-la del fang, fent que l’altra rebi la majoria del parell per aconseguir adherència.

El Hill Assist Descent és una funció d’assistència al descens que manté el C3 Aircross a una velocitat reduïda en pendents forts superiors al 5%. Aquest sistema permet millorar la trajectòria del vehicle i reduir el risc de lliscament i pèrdua de control durant el descens.

Un cotxe personalitzat

Un cop aconseguit el seu objectiu, Citroën no ha volgut renunciar tampoc a les opcions de personalització que acostuma a oferir als seus clients. Fabricat a la planta de Stellantis a Saragossa per a tot el món, s’ofereix amb 70 combinacions cromàtiques entre color de carrosseria o de sostre, tapisseries i llantes de 16 o 17 polzades.

Després de la seva actualització el C3 Aircross presenta un disseny més robust, amb un frontal renovat més distintiu, una nova signatura lumínica amb tecnologia LED i una silueta més esculpida, coherent amb la seva vocació aventurera i pràctica. Està disponible des de 18.880 euros.