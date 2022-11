Trenta ANYS de PROGRÉS

Ja ha passat força temps des que l’any 1992 Hyundai, de la mà del Grup Bergé, va arribar al nostre mercat. Ho va fer amb un model, el Pony, un cotxe dissenyat pel prestigiós estilista italià Giugiaro que, sota la premissa de la fiabilitat que la marca coreana oferia com a garantia de la seva trajectòria al mercat mundial, també arribava amb un preu molt interessant. Ho prova el fet que aquell primer any va vendre ni més ni menys que 47.000 unitats. Poc després va arribar l’S Coupé, un esportiu que anava destinat a l’usuari jove que volia disposar d’un cotxe d’aquestes característiques sense gastar molts diners.

Des d’aleshores el progrés de Hyundai a Espanya ha estat una constant que l’ha portat a vendre més d’un milió de cotxes i passar del 0,8% de quota de mercat l’any 93 al 7,8% a què aspira acabar aquest exercici, amb més de 60.000 unitats venudes.

Qualitat i tecnologia

Si a l’arribada al nostre mercat Hyundai exhibia com a targeta de presentació fiabilitat i preu, durant aquests trenta anys la marca coreana ha anat oferint nous paràmetres i, conservant el de la fiabilitat, també ha experimentat un increment en disseny, qualitat i acabats, adoptant la tecnologia més moderna.

N’és una bona prova l’acceptació que han tingut i estan tenint alguns dels seus models. És el cas del Hyundai Tucson hereu de l’iX35 que ja porta acumulades més de 200.000 unitats venudes i que actualment lidera el rànquing de models més venuts del nostre mercat. Altres models de gran èxit són l’i30, que ja ha venut més de 135.000 unitats, i l’Accent, avui desaparegut però que va acumular més de 111.000 unitats venudes.

Un dels aspectes que avui distingeixen la marca coreana és que ofereix una gamma molt àmplia i diversa que abasta des de turismes, monovolums i SUV fins a una àmplia varietat de versions híbrides, ja siguin lleugeres, convencionals o endollables. De fet, Hyundai disposa fins i tot de versions cent per cent elèctriques. I per si no n’hi hagués prou amb tot això, mitjançant l’innovador Nexo la marca coreana ha sigut una de les primeres que ha volgut endinsar-se en la producció de cotxes que funcionen amb hidrogen.

Aquest creixement de Hyundai a Espanya és també producte del que la marca coreana experimenta al món. Des del 2002 la marca s’ha expandit, obrint plantes de producció als Estats Units i des del 2008 està operant la seva primera fàbrica europea a Nosovice, a la República Txeca.

Moltes iniciatives

Hyundai Espanya s’ha mostrat des dels seus inicis al nostre mercat com una marca molt activa i oberta a participar en diverses iniciatives. Una de les més solidàries és l’expedició anual al sud del Marroc anomenada El Desierto de los Niños, així com en el seu dia la cessió de cotxes a sanitaris durant la pandèmia. També ha donat suport a l’esport amb la creació de diverses Copes de competició, com per exemple la Copa Pony de ral·lis i o les Copes Accent, Getz i Coupé de circuits. I coincidint amb el patrocini de la marca al Mundial de futbol va crear les «Fans Zones» que van arribar a reunir més d’un milió de persones a Madrid durant la final que Espanya va guanyar a Sud-àfrica.

Sèrie especial N-LINE

Amb motiu d’aquesta efemèride Hyundai vol celebrar els seus 30 anys al nostre mercat llançant una sèrie limitada de cinc dels seus models: els SUV Kona i Tucson i els turismes i10, i20 i i30 amb l’acabat N-Line.

A l’i10 i i20 s’ha optat per muntar un motor gasolina d’1.2 litres que rendeix 85 CV, mentre que l’i30 i el Kona s’ofereixen amb un motor 1.2 TGDi de gasolina que rendeix 120 CV. Per la seva banda, el Tucson disposa d’un motor d’1.6 litres gasolina de 150 CV.

La gamma de preus d’aquesta sèrie especial va des dels 18.990 euros de l’i10 fins als 35.525 euros del Tucson. A aquests preus cal aplicar un descompte d’entre 800 i 2.900 euros segons model, a més d’un altre per finançament d’entre 950 i 1.500 euros i un plus d’entre 600 i 1.500 euros.