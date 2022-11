Amb la pròxima arribada de l’hivern i la baixada de les temperatures, alguns conductors prefereixen no desprendre’s de l’abric quan condueixen. Es tracta d'un recurs per preservar-se dels rigors hivernals que pot sortir molt car per una possible infracció de trànsit. El motiu és que la grossor de l’abric pot dificultar la maniobrabilitat al volant i rebaixar l’eficàcia del cinturó de seguretat en cas d’un impacte.

D’aquesta manera, la Direcció General de Trànsit (DGT) recomana recórrer exclusivament a la calefacció del vehicle i prescindir d’elements embuatats com els abrics per a un rendiment òptim al volant. El grau en què perjudica el conductor, la seva seguretat i el seu correcte acompliment al volant queda a criteri de l’agent de l’autoritat si es produeix un accident, ja que de cap altra manera la normativa no contempla una sanció pel fet de portar abric mentre es condueix. Si el policia considera que ha implicat un risc afegit o que ha pogut dificultar una correcta conducció, el cost de la multa pot ser de fins a 200 euros.