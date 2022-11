Llesta per fer el salt cap a L’ELECTRIFICACIÓ

La gent d’Skoda no coneix el concepte de fer les coses pas a pas, però tampoc els hi cal. La marca txeca del grup Volkswagen està completament preparada per a fer el salt a l’electrificació i vol demostrar-ho estrenant identitat de marca sota l’estratègia Next Level-Skoda Strategy 2030.

Tot plegat està protagonitzat per un nou logotip, una imatge corporativa actualitzada i una evolució notable en el llenguatge de disseny dels vehicles. Com que una imatge és millor que mil paraules, Skoda exemplifica aquesta transició amb el prototip Vision 7S, encarregat de mostrar les línies que seguiran els tres nous models elèctrics promesos per al proper 2026.

La informació prèvia pot haver impactat al lector, ja que son massa canvis per a un sol curs. Tot i això, demostrar la implicació d’una marca com Skoda en el camí electrificat del grup així ho exigeix, i ningú no es pot quedar enrere o ho pagarà amb especulacions. Els txecs volen deixar molt clara la seva permanència en primera divisió, i per això parlen d’una inversió total de 5.600 milions d’euros en electromobilitat i de 700 milions més en digitalització durant els propers 5 anys.

Com serà la nova Skoda?

El canvi d’identitat d’una marca comporta molt més que un logotip més modern, de línies minimalistes i dissenyat per expressar personalitat pròpia en el marc del Grup Volkswagen. El llançament tampoc no està escollit a l’atzar, ja que arriba en el moment clau d’acceleració cap a l’electromobilitat. Una empenta per a la qual Skoda sembla estar més que preparada.

En aquest nou camí el fabricant txec treu pit amb un nou llenguatge de disseny desenvolupat per a la nova fase elèctrica i digital. El canvi es desplegarà gradualment al llarg de l’any 2023 i es basarà en línies clares i simples, una aposta que marca la tendència actual de l’automoció. El logotip per a aquesta era de la sostenibilitat s’acomiada dels gràfics esculturals en 3D, ja que l’important ara és la imatge en línia. És a dir, online. Per aconseguir-ho han hagut de recompondre anys d’història, aplicant tècniques digitals amb l’ampliació de les tonalitats. Ara es podran diferenciar dos colors de verd: maragda i verd elèctric, que representen l’ecologia, la sostenibilitat i l’electromobilitat.

Vision 7S

Des de Txèquia han vertebrat una estratègia que, a més de modificar la seva estètica, promet tres nous models completament elèctrics de cara a l’any 2026. Es tracta d’un compacte, un SUV-C i un model de set places del qual ja hem vist els primers esbossos en concepte de prototip. Es tracta del Vision 7S, un primer apropament a l’era zero emissions de la marca amb una bateria de 89 kWh, sistema de recàrrega ràpida de 200 kW i fins a 600 km d’autonomia.

Aquest tot camí 100% elèctric és un avenç del llenguatge de disseny que seguiran les properes novetats zero emissions de la marca. Són molts els aspectes innovadors d’aquest Skoda, començant per la graella Tech-Deck Face de formes planes i quadrades però allargades. També són nous els para-xocs davanter i posterior, així com la signatura lumínica en forma de lletra T per als grups òptics. De la seva silueta allargada i contundent destaquen les llantes aerodinàmiques de 22 polzades i el pilar D triangular, que aporta un disseny distintiu i únic a aquest prototip.

Un ampli interior ens dona la benvinguda a un espai cuidat, simètric i de disseny envoltant. La tecnologia, protagonitzada per una pantalla central tàctil de 14,6 polzades, conviu de manera molt coherent amb materials sostenibles i la perfecta incidència de la llum ambiental. Com que és un vehicle del futur tindrà dues opcions de circulació: conducció i relaxació. A la primera prenem el control d’un volant retràctil, mentre que la segona aposta per la conducció autònoma i utilitza les pantalles per a l’entreteniment.