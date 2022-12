Car of the Year Els 7 magnífics

Cada cop queda menys per saber quin cotxe serà el nou Car of the Year 2023. El Saló de l’Automòbil de Brussel·les serà qui acollirà la batalla definitiva dels set finalistes per emportar-se el guardó més important del sector de l’automòbil a nivell global. Aquests vehicles, presentats durant l’any 2022, han estat escollits finalistes d’una llista de 27 candidats per un jurat format per 63 periodistes especialitzats de 23 països (inclòs Xavier Pérez, director de motor de Prensa Ibérica).

Una mica de tot. Els set candidats a succeir al Kia EV6, guanyador de l’anterior edició, són el Jeep Avenger, el Kia Niro, el Nissan Ariya, el Peugeot 408, el Renault Austral, el Subaru Solterra/Toyota bZ4X i el Volkswagen ID. Buzz. Consolidant una tendència que ja no canviarà en el futur, tots els models són o bé 100% elèctrics o bé disposen de versions electrificades. De fet, el Jeep Avenger i el Peugeot 408 són els únics s’oferiran, a més de com a elèctric el primer o híbrid i híbrid endollable el segon, únicament amb motors de combustió.

D’altra banda, i malgrat no comptar amb cap representant de marques nacionals, Espanya estarà present a la final a través del Renault Austral, la nova aposta de la marca francesa per al segment SUV i que es produeix a Palència per a tot el món des que va cessar a la mateixa factoria la producció del seu predecessor, el Kadjar.

A la final del 2023, que serà la número 60 celebrada des que el Rover 2000 recollís el primer premi Car of the Year de l’any 1964, es veuran representades quatre grans companyies: Stellantis i l’Aliança Renault-Nissan amb dos models cadascuna, Kia, que aspira a repetir triomf amb el nou Niro, Toyota i Subaru amb els bZ4X/Solterra i el Grup Volkswagen amb l’ID. Buzz, que a més arriba després de coronar-se com a furgoneta de l’any a l’IAA Hannover 2022.

Cercant una nova seu. Com a curiostat, aquesta serà la primera vegada des del 2012 en què el guardó no es lliurarà a Ginebra aprofitant la tradicional gala suïssa de l’automòbil. I és que després de la decisió de l’organització de traslladar la mostra a Qatar, el Comitè Organitzador del Car of the Year va buscar alternatives i va trobar la de Brussel·les, tot i que de cara al futur també s’està pensant vincular el premi a un saló tecnològic de prestigi com podria ser el Mobile World Congress. Les espases estan a dalt de tot i ara mateix només queda esperar unes setmanes per veure quin dels candidats ha convençut més al jurat del premi Car of the Year. De moment, els sis jurats espanyols provaran tots els models candidats el proper 14 de desembre a Madrid.