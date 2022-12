Ford E-Transit: treballar sí que pot arribar a ser un plaer

Totalment elèctrica i més connectada; així és la nova E-Transit Custom. Aquest nou model de Ford Pro ajuda les empreses a reduir el cost de propietat, treballar amb més eficàcia i simplificar la transició als vehicles elèctrics, donant una resposta 100% digital i sostenible a les demandes dels clients.

L’E-Transit Custom és un dels quatre nous vehicles comercials elèctrics de Ford Pro que arribaran a Europa el proper any 2024. Es fabricarà a Turquia i la seva producció començarà durant la tardor del 2023.

Repartiment «zero emissions» Els clients podran triar entre dos nivells de potència per a la propulsió 100% elèctrica de l’E-Transit Custom: 135 o 217 CV. Amb aquestes dues escales de potència i un parell motor de 415 Nm, la nova furgoneta de Ford Pro es pot adaptar a les necessitats de gairebé qualsevol professional. La potent transmissió elèctrica ofereix una capacitat de remolc líder a la seva classe de fins a 2.000 kg, fet que suposa que l’E-Transit Custom podria substituir els vehicles dièsel en funcions que cap altra furgoneta totalment elèctrica pot igualar, però amb 0 emissions nocives.

Una gran potència que no limita l’autonomia d’aquest vehicle, capaç de recórrer fins a 380 quilòmetres amb una sola càrrega segons el cicle WLTP. Tot gràcies a un paquet de bateries de 400 volts i 74 kWh útils que ofereixen un 12% més de densitat energètica que l’E-Transit. A més, el muntatge de la bateria directament a la carrosseria millora la durabilitat, redueix el pes i augmenta l’autonomia.

Per optimitzar l’energia, l’E-Transit Custom es beneficiarà de les funcions personalitzades de Ford Pro E-Telematics de forma gratuïta durant un any, que utilitzen dades en directe per ajudar els operadors a controlar la ubicació, l’eficiència i l’estat dels vehicles per obtenir la màxima productivitat. Els propietaris també poden programar la bateria i la cabina de l’E-Transit Custom perquè s’escalfi o es refredi abans de la feina amb el precondicionament programat.

Càrrega ràpida. L’E-Transit Custom integra un carregador trifàsic a bord d’11 kW AC, capaç de recarregar completament la bateria en 7,8 hores. També admet la càrrega ràpida de CC de fins a 125 kW per a una recàrrega del 15% al ​​80% en 41 minuts. Alhora, un nou perfil permet carregar per avançat l’energia que després servirà per a fer recàrregues ràpides; a les proves de laboratori el sistema va proporcionar gairebé 38 km d’autonomia en només 5 minuts utilitzant un carregador de 125 kW.

Un altre gran avantatge és que els clients de Ford Pro poden accedir a la Xarxa de Càrrega BlueOval -la més gran d’Europa, amb més de 300.000 punts de càrrega i creixent- i cada E-Transit Custom es ven amb una subscripció gratuïta de 12 mesos per accedir a aquesta xarxa de càrrega pública.

Les bateries disposen d’una garantia de vuit anys i 160.000 km que cobreix tots els components d’alt voltatge, fet que ofereix tranquil·litat als compradors directes i un valor residual òptim als clients de lísing i als que abandonin la flota abans dels vuit anys de propietat.

Millor capacitat de càrrega. Aquesta versió elèctrica de la Transit Custom té una superfície de càrrega més baixa per facilitar la càrrega i l’accés a la cabina. Amb tot, l’altura total està per sota dels dos metres per facilitar l’accés a zones d’altura restringida com ara aparcaments de diverses plantes, garatges i molls de càrrega subterranis. L’obertura de la porta lateral, líder a la seva categoria, facilita l’accés, i un nou esglaó permet que accedir al compartiment de càrrega sigui encara més fàcil.

Que sigui més baixa no vol dir que tingui una capacitat de càrrega inferior, ja que ofereix volums que van des dels 5,8 fins als 9 metres cúbics, amb una càrrega útil de fins a 1.100 kg i una longitud de càrrega màxima de 3.450 mm. També estan disponibles les carrosseries de doble cabina en furgoneta i kombi, totes amb opció de distància entre eixos curta o llarga i sostre baix o alt.