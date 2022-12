Peugeot: SUV per a tots els gustos

Peugeot, punta de llança del grup automobilístic Stellantis, disposa d’una gamma de models SUV que aporten un disseny innovador per a la transició ecològica i que es caracteritza per ser, també, avantguardista, felí i inesperat.

L’oferta s’articula sobre els models 2008, 3008 i 5008, que es presenten en diferents mides, capacitats i motoritzacions. En aquest darrer apartat l’oferta està formada per propulsors elèctrics, híbrids, benzina Pure Tech i dièsel Blue Hdi. Concebuts per satisfer les variades necessitats dels clients, cada cotxe té, a més, la seva pròpia fesomia compresa entre els 4,30 metres del 2008 i els 4,64 del 5008, així com maleters amb capacitat per a 434 litres i fins als 780 litres, passant pels 520 litres del 3008. «Aquest model és el SUV híbrid endollable més venut d’Espanya», va manifestar Alberto Morla, director de Comunicació de la marca francesa durant la presentació de la gamma SUV de Peugeot. El directiu va recordar que «les vendes d’automòbils van arribar a tenir una quota de gairebé el 75% de motoritzacions dièsel, però ara els propulsors amb aquest tipus de combustible superen per escasses dècimes el 10%». Els tres models SUV que ofereix la marca del lleó tenen perfils i característiques molt diferents.

El 2008, fabricat a Espanya, disposa de motors tèrmics de gasolina i dièsel, així com un elèctric que genera 100 kW (136 CV) de potència i amb què aconsegueix una autonomia de 345 km. La recàrrega varia en funció de la potència del carregador, passant des de només 30 minuts a 100 kW fins a 60 minuts a 50 kW o 16 hores en un endoll normal. Els motors tèrmics del 2008 ofereixen potències de 100 i 130 CV, podent anar associats en funció de la potència i el combustible a un canvi manual de sis marxes o a unautomàtic de 8 relacions.

El 3008 híbrid endollable disposa d’un propulsor gasolina de 130 CV associat o bé a una caixa manual de 6 relacions o a una automàtica de 8, aquesta també disponible per a la versió equipada amb el motor dièsel de 130 CV. A més, el Peugeot 3008 disposa d’una versió hibridada endollable amb una potència de 225 CV, tracció davantera i caixa de canvis de 8 velocitats EAT8, així com d’una versió amb tracció total i una potència de 300 CV.

Finalment, el ventall SUV de Peugeot es completa amb el model 5008, amb capacitat per a fins a 7 persones i els mateixos propulsors tèrmics i caixes de canvis que el 3008. Es tracta d’un cotxe que destaca per la seva amplitud interior i que disposa del maleter més gran de la seva categoria, així com de diverses configuracions tant per a passatgers com per a equipatge.

Tota la gamma disposa del sistema Grip Control, que optimitza la tracció i augmenta la seguretat sobre superfícies lliscants. Els acabats dels tres models són Active, Allure i GT. Pel que fa als preus, aquests van des dels 26.000 euros del 2008 de gasolina fins als 39.000 euros de l’elèctric; des dels 35.000 fins als 46.000 del 3008 i gairebé les mateixes tarifes per al 5008.