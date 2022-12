Yamaha MT-09 : Alternativa accessible

Dels gairebé 10 milions d’usuaris que tenen algun tipus de carnet de conduir de moto a Espanya, gairebé la meitat tenen, o han tingut, l’A2. N’hi ha prou amb aquesta xifra per destacar la importància d’aquesta categoria de motos, limitades a 35 kW, al nostre país. I en aquest escenari Yamaha irromp amb força amb la nova MT-09 35 kW destinada a usuaris amb carnet A2. Es tracta d’un model que deriva directament de la MT-09 renovada l’any passat, però amb la potència limitada electrònicament a aquests 47 CV.

Quines diferències podem trobar amb la MT-09 en aquesta versió de 35 kW? Principalment que la restricció de potència es realitza mitjançant l’ECU (la centraleta electrònica) sense canvis mecànics. Aquesta nova versió només disposa d’un mode de conducció davant dels tres de la versió original. Es tracta del D Mode 2, el més equilibrat de tots tres. Pel que fa a la limitació de potència, cal destacar que actua a partir de les 4.000 rpm, ja que abans funciona com la MT-09 normal. I Yamaha ofereix la possibilitat de deslimitar-la a 70 kW (90 CV). Això sí, per gaudir dels 119 CV caldria comprar la MT-09 original.

Igual que passa amb la tercera generació de la MT-09, la versió 35 kW també disposa del model SP, que equipa una forquilla més completa, un amortidor posterior signat per Öhlins, el control de velocitat creuer i detalls estètics específics, com la decoració inspirada en la R1 i acabats diferents al seient.

Quan seiem a la MT-09 ens queda clar que és una moto còmoda, amb una posició de conducció que fa que els braços quedin estirats sobre un manillar elevat per torretes. Per la seva banda, els peus quedin una mica retardats, en la proporció justa per donar-li una pinzellada esportiva. El quadre d’instruments ofereix una gran quantitat d’informació ia través de la pinya esquerra es gestiona l’electrònica, ja que disposa d’ABS en revolts, de control de tracción i d’antiwheelie, un sistema que evita que s’aixequi la roda del davant quan accelerem.

Quan la posem en marxa el motor tricilíndric sona poderós malgrat els seus 47 CV. Hi te molt a veure que Yamaha hagi emprat un parell d’enginyers de la seva divisió de música per aconseguir un seu encantador de la sortida d’escapament. Maniobrant quan estem aturats trobem a faltar un millor àngel de gir, però a partir d’aquí tot són bondats. La potència entra de manera progressiva i, com que en arribar a les 4.000 rpm és limita als 47 CV, resulta una moto tan accessible com fàcil de conduir des del primer moment.

La frenada és contundent i la suspensió regulable permet ajustar-la al gust del propietari. En resum, la MT-09 35 kW és postula com una bona opció per als usuaris amb carnet A2. I qui vulgui una versió més equipada sempre podrà optar pel model SP.

Els preus són de 10.449 euros per a la versió estàndard i de 12.349 euros per al model SP. I igual que la tercera generació de la MT-09, la 35 kW estrena aquest any la decoració en color cian.