Una berlina amb aspiracions

Citroën amplia la gamma del C4 amb el llançament del C4 X, una berlina de quatre portes amb una estètica molt agradable i unes condicions tant de confort com de dinamisme que van orientades a un públic que no descarta les berlines malgrat l’empenta dels SUV. L’oferta per a aquest nou model està formada per dos motors gasolina Pure Tech i un motor dièsel, a més d’una versió 100% elèctrica de 136 CV que homologa una autonomia de 360 quilòmetres segons el cicle WLTP. De la mateixa manera que el C4, aquest C4 X es fabrica en exclusiva a la planta que el grup Stellantis té a Villaverde, sent per tant un producte completament “made in Spain” i destinat a tots els mercats mundials.

Completar l’oferta. L’arribada del C4 X completarà l’oferta que la marca francesa té en el segment dels compactes amb el C4 i que ha provocat que les previsions de producció a Madrid siguin de prop de 82.000 unitats, fet que suposa un vuit per cent més respecte a l’exercici de l’any 2021. Amb el C4 X els plans passen per assolir una producció d’entre 100.000 i 120.000 unitats de cara a l’any 2023. I és que en paraules de Nuno Marques, director general de Citroën a Espanya i Portugal, la marca vol ser líder del mercat. A això hi ha de contribuir en gran mesura l’aparició del C4 X i la seva versió elèctrica que, malgrat el que pugui semblar, no competeix amb el C4 sinó que suposa un complement per als que busquen alguna cosa més en el seu vehicle. Tant el C4 com el C4 X comparteixen la mateixa plataforma CMP, però la carrosseria del C4 X disposa a més d’una línia més aerodinàmica i d’una una part posterior d’estil cupè que suma uns centímetres més de longitud. Concretament en són 24, ja que la llargària és de 4,60 metres. Això sí, la distància entre eixos és la mateixa (2,67 metres), però hi ha dos aspectes diferenciadors. D’una banda, a l’interior s’ha guanyat espai a les places posteriors gràcies al redisseny dels seients i a una inclinació superior del respatller. I d’altra banda, la capacitat del maleter se situa en 510 litres. O el que és el mateix: 130 litres més. Gràcies a la disposició de les bateries de la versió elèctrica ë-C4 X el maleter també ofereix 510 litres, una capacitat molt bona per a una berlina de zero emissions. Confort i dinamisme estan garantits tant pels seus excel·lents seients dotats amb el sistema Advanced Confort com per una suspensió d’excel·lent rendiment. Esculli versió. El C4 X està disponible amb dos motors gasolina, un dièsel i una versió elèctrica. Els motors tèrmics de gasolina són els coneguts Pure Tech de 100 i 130 CV, el primer associat a una caixa de canvis manual de sis marxes i el segon a una caixa automàtica de vuit velocitats. El motor dièsel és un BlueHDi de 130 CV també associat a una caixa de canvis automàtica de vuit relacions. La versió elèctrica munta un motor de 136 CV que garanteix una velocitat màxima de 150 km/h i una acceleració de 0 a 100 km/h en 9,5 segons. Aquest motor s’alimenta mitjançant una bateria d’ions de liti de 50 kW que permet oferir una autonomia de 360 quilòmetres. La marca garanteix un total de vuit anys o 160.000 quilòmetres amb un 70% de capacitat. D’altra banda, en càrrega ràpida a 100 kW en 30 minuts s’obté el 80 per cent de la capacitat, mentre que en corrent trifàsic i carregant a 11 kW són necessàries cinc hores per a una càrrega completa. Pel que fa a l’equipament, aquest C4 X disposa del nou sistema d’infoentreteniment MyCitroën Plus amb una pantalla de 10 polzades lligada al reconeixement de veu i amb connexió als sistemes Android Auto i Apple Car Play. Quant a les ajudes a la conducció, disposa de control de creuer adaptatiu, frenada automàtica en detectar un obstacle, avís d’angle mort, càmera de visió posterior o fins i tot head-up display, entre d’altres sistemes (fins a un total de vint). Pel que fa als preus, la gamma va des dels 22.785 euros fins als 30.075 euros, mentre que la versió elèctrica té un preu de partida de 35.635 euros sense comptabilitzar els descomptes del Pla Moves III. Planta rejovenida. La fàbrica de Villaverde té 70 anys d’història, però el cert és que en els darrers temps ha patit una actualització molt important pel que fa al procés de producció. L’any 2021 es van fabricar un total de 76.000 cotxes, fet que, malgrat la crisi dels xips, va suposar un creixement del 43% respecte al 2019. Aquest any les previsions apunten a una producció propera a les 82.000 unitats. Aquest creixement es deu en gran mesura a l’acceptació del C4, amb més de 200.000 unitats produïdes des del seu llançament. Ara amb el C4 X i l’ë-C4 X s’espera augmentar la fabricació, ja que pot assolir més de 150.000 vehicles.