BMW i4: Caràcter BMW, eficiència elèctrica

El BMW i4 és un clar exemple de com l’electricitat no para de guanyar importància a tots els sectors del món del motor. El creixent protagonisme adquirit per l’electricitat a la indústria de l’automòbil pel que fa a sistemes de propulsió ha posat nerviós més d’un. I entre ells els anomenats petrolheads, que han arribat a veure a l’àmbit elèctric com una autèntica amenaça.

Una concepció de l’electricitat com alguna cosa insulsa i sense emoció que automòbils com el BMW i4 s’han encarregat de desmentir. I encara més si es té en compte el fet que BMW M, la divisió de vehicles d’altes prestacions de la marca alemana, ha iniciat el seu particular procés d’electrificació amb el desenvolupament del seu primer cotxe elèctric.

Per això ha escollit la configuració Gran Coupé del Sèrie 4, una berlina de cinc ports que combina practicitat i esportivitat a parts iguals. I tot això sota l’exclusiu segell M a un preu de partida de 76.500 euros

Més de 500 CV.

Dos motors elèctrics situats a l’eix del davant i posterior li proporcionin una potència màxima conjunta de 400 kW/544 CV, alhora que el dotin d’una tracción total elèctrica avançada que s’estrena en aquest model. Això sí, per defecte aquest sistema lliura la totalitat de la potència únicament a les rodes posteriors per augmentar els nivells d´eficiència i autonomia tant com sigui possible.

No obstant això, gràcies a la gestió elèctrònica del mateix, en cas de detectar una major acceleració lateral o en resposta al deslliscament de les rodes, el cotxe regula la dosi de potència a l’eix del davant a la vegada que agilitza la reacció del control dels dos motors.

Alhora, el BMW i4 M50 disposa d’un un tren de rodatge M fet a mida, amb amortidors configurats individualment, barres estabilitzadors especialment dissenyades i un reforç addicional a les torretes de la part del davant. fins a 20 polzades de diàmetre amb pneumàtics de diferents dimensions, completin l’equipament dinàmic d’aquest primer M elèctric.

En matèria de rendiment, l’i4 M50 assoleix la potència màxima de 544 CV gràcies a la funció SportBoost. Una notable empenta, la que ofereix aquesta cavalleria extra durant poc més de 10 segons, que alhora incrementa el par motor en 65 Nm per arribar als 795 Nm. Amb tot això s’assoleixen unes prestacions envellables, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en 3,9 segons i una velocitat màxima limitada a 225 km/h.

Fins a 590 km d’autonomia.

La part inferior del terra de l’i4 acull una bateria d’alt voltatge formada per quatre mòduls amb 72 cel·les cada un i tres més amb 12 cel·les, que proporcionen 80,7 kWh nets i una autonomia elèctrica d’aproximadament 510 km sota el cicle de proves WLTP en el cas de l’i4 M50.

Tot i això, BMW també ha pensat en aquells que no necessitin l’allau de potència de l’i4 M50. A la porta d’accés a la nova gamma de berlines elèctriques alemanya se situa a l’i4. Aquesta versió equipa un sol motor elèctric situat a l’eix posterior que proporciona 340 CV de potència i que, juntament amb la mateixa bateria de l’i4 M50, el dota d’una autonomia mitjana de 590 km.

El preu del BMW i4 eDrive 40 arrenca a 61.900 euros. A més, en tots dos models la bateria admet càrregues de fins a 200 kW, per la qual cosa només calen 10 minuts per recarregar prou energia com per augmentar l’autonomia en 140 quilòmetres. La recàrrega de les bateries també prové de la funció de recuperació adaptativa que s’obté tant amb el mode de conducció D com amb les tres intensitats de regeneració de frenada (alta, mitjana o baixa) que es poden triar des del menú iDrive. Aquesta potència màxima de recuperació arriba als 195 kW. Finalment, i de la mateixa manera que el seu germà gran, l’i4 recorre a la configuració de carrosseria Gran Coupé amb porta posterior, que combina un elevat caràcter esportiu amb la practicitat que ofereixen els quatre ports i un maleter de 470 litres al qual s’accedeix mitjançant una porta de dimensions generoses.