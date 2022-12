Ford va presentar la nova generació del Ranger fa un any per consolidar el seu lideratge al sector dels pick up. Actualment un de cada dos pick-ups venuts a Europa és un Ranger, i ara Ford es prepara per al llançament del Ranger Raptor, la seva versió més radical. Un model del qual ja s’estan fent les primeres entregues, mentre que la resta d’acabats començaran a arribar l’any 2023.

Desenvolupat per Ford Performance, el Ranger Raptor pren com a base la versió estàndard i la converteix en la màquina definitiva. Un pick-up pensat per dominar qualsevol entorn (sigui carretera, camins o parets de pedra) amb un enfocament esportiu que busca elevar el llistó de les prestacions off-road.

Més potència i xassís específic.

El Ranger Raptor arriba amb un motor gasolina EcoBoost V6 de 3.0 litres ajustat per Ford Performance, que lliura 292 CV de potència i 491 Nm de parell màxim a les 4 rodes a través d’una transmissió automàtica de 10 relacions. A partir de l’any que ve s’inclourà el motor dièsel EcoBlue de 2.0 litres disponible al seu predecessor.

En matèria dinàmica una de les grans novetats són els amortidors Fox Live Valve, que adapten la seva resposta en temps real. Els amortidors varien la seva resposta no només a partir de les condicions de la conducció i la superfície, sinó també a partir del mode de conducció seleccionat d’entre els disponibles, que són Normal, Sport i Slippery per a la carretera i Rock Crawl, Sorra, Fang i Baja per a off-road. Elements com una placa protectora davantera d’acer, un escut inferior per al motor, la caixa de transferència i els ganxos de remolc reforcen la capacitat d’aquest pick-up nord-americà per sortir airós de qualsevol situació complicada fora de l’asfalt.

Al seu sistema de tracció total se sumen ara diferencials de bloqueig davanters i posteriors que funcionen de forma independent per facilitar la conducció en condicions difícils, com per exemple forts pendents amb pedres. A més, també disposa del sistema Trail Control (un control de creuer per a la conducció off-road) i d’un sistema de control de descensos i ascensos en què el conductor només s’ha d’ocupar per la direcció.

Habitacle personalitzat

L’interior manté el que es va veure al Ranger estàndard, en què el protagonisme se l’emporta l’enorme pantalla vertical de 12 polzades SYNC 4A -compatible amb Apple CarPlay i Android Auto-, així com la instrumentació digital de 12,4”.