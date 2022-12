Lancia reneix amb l’electrificació

Quan un vol canviar les coses, o s’hi posa de debò o corre el risc de quedar-s’hi pel camí. Això és el que pretén Lancia, posar-se de debò. La marca italiana del grup Stellantis té davant seu l’enorme repte de ressuscitar després que gairebé l’enterressin fa uns anys. La necessitat de disposar d’una gamma prèmium al grup ha portat Stellantis a sumar esforços amb Alfa Romeo, DS i Lancia per crear una oferta sòlida en un segment que ha d’estar marcat per la rendibilitat. Això sí, Lancia empra la paraula renaixement en lloc de resurrecció amb la necessitat de transmetre la idea que realment «no va estar mai morta».

La marca italiana entra en una nova etapa històrica, i per això estrena logo corporatiu, línia de disseny i tres nous models que arribaran entre el 2024 i el 2028. Un d’ells serà el nou Ypsilon, que es fabricarà sobre la plataforma del nou Peugeot 208, serà 100% elèctric i es fabricarà a la planta de Stellantis a Figueruelas (Saragossa).

La nova era de Lancia es va oficialitzar al Castell de Venària (Itàlia) de la mà del seu director general Luca Napolitano, que va aprofitar per llançar un missatge de resurrecció a través de l’art. «Com a bestreta del nou Ypsilon (el primer vehicle de la nova Lancia), presentem el concepte Lancia Pu+Ra Zero: una escultura, un manifest tridimensional que inspira els vehicles que es llançaran entre el 2024 i el 2028», va comentar Napolitano. La imatge pot ser que no recordi precisament un cotxe, però s’entreveuen unes línies molt fluides i espacials que convertiran l’Ypsilon en el primer punt de partida cap a una nova proposta de disseny i prestacions.

El concepte Pu+Ra Zero transmet, segons Lancia, les formes de l’Aurelia i del Flaminia, «combinades amb les expressions més modernes de radicalitat i senzillesa, inspirades en el llenguatge del mobiliari, l’arquitectura i la moda, així com en la història esportiva de la marca, encarnada en els famosos Stratos i Delta». Els trets del disseny frontal del Lancia Pu+Ra Zero són una reinterpretació de la històrica graella de Lancia (el calice) ara projectada cap al futur a través de tres raigs de llum.

Lancia Pu+Ra Zero ofereix línies suaus i fluides que recorden el disseny de l’Aurelia B20 i del Flaminia, amb un sostre circular que inunda de llum l’interior. A la part posterior destaquen els llums rodons que s’inspiren en els de l’Stratos i s’utilitzaran al nou Ypsilon amb les noves lletres de Lancia situades entre els fars.

Nou logotip.

Amb aquesta silueta tridimensional Lancia va mostrar la seva imatge de marca. Un logotip amb reminiscències històriques que busca reposicionar el fabricant italià entre l’elit del segment prèmium. Lancia porta a l’esquena 116 anys d’història, i des del seu naixement ha tingut set logotips diferents, buscant elegància i sofisticació. El nou logotip recull el símbol de la nova era de la marca amb la seva entrada a la mobilitat elèctrica. Aquest nou logo apareixerà al nou Ypsilon, al nou vaixell insígnia i al nou Delta.