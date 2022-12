les capçaleres de Prensa Ibérica

«Mai ningú no ha fet una cosa així», ens va advertir una companya del sector. I raó no n’hi faltava. Organitzar un recorregut de relleus en cotxe, creuant tota Espanya i passant per diverses de les principals capçaleres del grup Prensa Ibérica (són 26 en total) no és una empresa fàcil. Però com a Neomotor no coneixem la paraula impossible, ens ho vam proposar i ho vam fer realitat al volant d’un Peugeot.

Durant tres setmanes vam recórrer prop de 4.500 quilòmetres amb un Peugeot 308 Plug-In Hybrid, un dels vehicles endollables amb més presència del mercat. Una experiència realment única que va deixar palesa la cohesió dels professionals del motor de Prensa Ibérica i les prestacions d’un model líder.

Vam iniciar l’aventura a Madrid, amb Telva Somoza i la nostra càmera Yasmina Espi fent una ullada al Periódico de España, que recollia a la portada una notícia sobre l’inici de la cimera del clima. Gairebé com si actuéssim en conseqüència la nostra ruta va començar al volant d’un híbrid endollable que ens portaria per 16 capçaleres. El nostre primer destí va ser Cáceres, seu d’El Periódico de Extremadura on vam prendre-li la plaça d’aparcament al director del diari mentre recollíem un exemplar amb una notícia que informava que «Extremadura tindrà superàvit de metges de família en una dècada», una bona nova. Els primers 343 quilòmetres van transcórrer sense novetat, aprofitant al màxim el sistema e-Save del 308 (10 minuts permeten uns 4 quilòmetres de recorregut elèctric) per utilitzar la càrrega de la bateria a l’entrada a les poblacions. Des d’allà vam sortir per l’autovia fins al Diario de Córdoba, on vam arribar després de cobrir 249 quilòmetres amb un consum proper als 6,5 litres. Era important baixar-lo!

Després de pernoctar a Còrdova i llegir que «El transport anuncia una altra aturada sense suport de les patronals», vam seguir fins a Màlaga per acostar-nos a La Opinión de Málaga després de 158 quilòmetres més. Edgar Vivó va prendre el testimoni (o més aviat, el Peugeot 308) amb una mitjana de 5,6 litres després d’esmorzar amb la notícia que «La Costa del Sol s’exhibeix a Londres» (al World Travel Market). Vam repostar i vam prendre la carretera en direcció Múrcia. Després de prop de 400 quilòmetres i amb una mitjana de consum de 5,7 litres vam arribar a la Opinión de Múrcia, on Pepe Barba ens esperava mentre llegia que «Els hostalers protesten per la crisi energètica».

A Múrcia vam passar pel concessionari Peugeot Marcos, on vam recarregar la bateria del 308 Plug-In Hybrid i vam repostar. L’endemà vam rodar durant 81 quilòmetres fins a Alacant, on Jorge Domenech va agafar el volant després de lliurar un exemplar de la Información que anunciava que «La Costa Blanca rebrà l’any 2022 gairebé 2 milions de turistes britànics». A Alacant vam tornar a recarregar a Peugeot Marcos i vam seguir rumb a València (170 quilòmetres), on vam entregar el Peugeot 308 a Javier Pinés, que el va guardar en un lloc segur. De tornada a Alacant Jorge llegia a Levante-El Mercantil Valenciano que «12.000 empleats socials veurien com pujava el seu sou».

Novament vam arrencar des de València per dirigir-nos a Castelló (uns 90 quilòmetres), on vam posar gasolina i vam recollir Fernando Lobón a Mediterráneo. Allà s’informava que «Castelló ha de ser autosuficient en energia per esquivar la crisi». Vam recórrer els 290 quilòmetres que ens separaven de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on vam deixar el cotxe a Xavier Pérez per carregar-lo a la seu d’El Periódico de Catalunya i al diari Sport.

Segona etapa.

Fins a aquell moment havíem aconseguit un consum de 5,9 litres. Vam reprendre la ruta amb Josep Viaplana per cobrir els 120 quilòmetres que ens separaven de Diari de Girona. Vam esmorzar amb la notícia que «La indústria de l’entreteniment contamina més que el sector tèxtil i hoteler» a El Periódico, mentre Sport se centrava en «Ansu Fati, ànima letal» (gairebé no va poder jugar al Mundial de Qatar). Vam mantenir la mitjana de 5,9 litres fins a Girona. «Setmana negra a les carreteres gironines amb 5 morts en 4 accidents», deia en portada el rotatiu. D’allà vam reprendre la ruta després de repostar a Gurb fins al Regió 7 de Manresa (120 quilòmetres més), on Josep Viaplana va passar el testimoni a Àlex Soler i es va endur al tren el diari amb la notícia que «Manresa vol crear un nou edifici per als arxius municipal i comarcal». La nostra aventura mereix aparèixer en aquests arxius.

Xavier i Àlex van enfilar cap a Saragossa per arribar de nit després de recórrer 270 quilòmetres i de baixar el consum fins als 5,8 litres. L’endemà al matí, després d’un cafè i d’una visita a la redacció de El Periódico de Aragón, ens vam posar en marxa cap a Madrid. «AWS, el núvol d’Amazon, estrena a Aragó els seus tres centres de dades», deia el diari aragonès. Una notícia molt tecnològica per a un cotxe molt tecnològic. Vam cobrir els 320 quilòmetres que ens separaven de El Periódico de España, a Madrid, posant gasolina a Cetina i fent els últims 25 quilòmetres en mode 100% elèctric.

La roda de recanvi.

Vicente Montoro havia de prendre el volant per iniciar la tercera etapa. Va sortir rumb a la Opinión de Zamora (260 quilòmetres), on va arribar després de recarregar i llegir que «La Diputació planteja una Fira del Vi per al 2023 amb nou format». Algun vi li hauria anat bé quilòmetres després de sortir cap a Vigo (357 quilòmetres), concretament a A Gudiña (Orense)... ja que allà vam punxar roda. Tall al pneumàtic, de manera que el compressor i el kit de reparació no servien de res. Sense roda de recanvi (però perquè no en posen una!) vam haver d’esperar la grua i anar a Orense per seguir cap a Vigo l’endemà. Tot sigui això.... Vam arribem a Faro de Vigo, on Raúl Rodríguez li va entregar el diari amb la notícia «Galicia formarà professors, alumnes i pares contra el ciberassetjament» a la portada. Després de posar gasolina vam guardar el Peugeot 308 al garatge fins al dia següent.

A la següent parada, la Opinión de a Coruña (160 quilòmetres), vam llegir que «Estrella Galicia obté llicència per a una caldera de biomassa que reduirà el consum de gas». Sens dubte, reduir energia és la clau. Com amb el Peugeot 308, que ja l’havíem situat en 5,8 litres. Des de La Corunya vam seguir fins a Oviedo per trobar-nos amb José Bernardo Pino a La Nueva España després de 295 quilòmetres. Vam llegir la notícia que parlava d’un «Dia de glòria per a l’hostaleria asturiana amb 11 estrelles Michelin», però no hi havia temps: calia arribar a Madrid després de posar gasolina.

A la ruta, amb una conducció una mica alegre vam tocar de nou els 5,9 litres. Però mica en mica vam anar baixant fins a entrar a Madrid en mode elèctric i lliurar el Peugeot 308 Plug-In Hybrid a Xavier Pérez de nou. A El Periódico de España vam llegir «Mor Pablo Milanés, la veu de la nova troba cubana». Vam tornar el cotxe a Stellantis amb 4.450 quilòmetres, un consum mitjà de 5,7 litres, 16 diaris al maleter i una gran experiència al volant d’un cotxe que va demostrar tenir un gran present i un millor futur.