Kenshiki Forum: l’estratègia de Toyota per al futur

No és cap secret que Toyota no està del tot convençuda en l’electrificació total. Que hagi esperat fins al 2022 per llançar un model completament elèctric n’és l’exemple més clar. La marca japonesa assumeix que a Europa només podran matricular cotxes elèctrics a partir del 2035 -i que seran el nucli de la seva oferta global aleshores- però tot i així vol arribar a aquesta data amb una proposta multitecnològica adaptada a les necessitats reals de cada client i mercat.

Però que no sigui la seva propulsió preferida no vol dir que Toyota no aposti per l’electrificació. I la millor mostra és que ja ha anunciat, a més d’una inversió global de més de 30.000 milions per a la seva transició, que llançarà sis models de la família bZ a Europa des d’ara fins al 2026. No obstant això, el seu pla per a la propera dècada passa per combinar aquests elèctrics amb una gamma completa de vehicles híbrids, híbrids endollables i, per què no, d’hidrogen.

Toyota va explicar al Kenshiki Forum de Brussel·les que, a causa de l’escassetat de components, de l’alt cost dels materials per produir bateries i de la manca d’una infraestructura de càrrega adequada a la majoria de països, és millor utilitzar una combinació de les diferents energies disponibles per optimitzar la reducció de les emissions de CO2.

La marca japonesa va posar un exemple pràctic per entendre’n la seva visió. Imaginem-nos un país poc preparat per als 100% elèctrics amb un parc automobilístic de 100 vehicles. Si es retalla l’oferta a únicament cotxes elèctrics els ciutadans no hi apostaran, fent que la seva penetració es quedi, per exemple, en dos d’aquests 100 vehicles. Si en aquest mateix país també s’ofereixen híbrids convencionals la demanda augmentarà i podrà arribar, per exemple, a 50 d’aquests 100 vehicles. Tot i que un híbrid genera més emissions que un elèctric, la reducció de les emissions totals d’aquests 100 cotxes serà superior oferint també híbrids que no pas si només s’oferissin elèctrics. Seguint aquest raonament Toyota vol una gamma adaptada a les necessitats de cada mercat.

El paper de les fàbriques europees

Toyota disposa a Europa de 8 factories; dues al Regne Unit, una a França, una altra a Portugal, dues a Polònia, una a la República Txeca i una altra a Turquia.

Segons va explicar en exclusiva a Neomotor Marvin Cooke, vicepresident de producció de Toyota Motor Europe, les factories europees seran molt importants per desenvolupar aquesta estratègia d’electrificació. «Fabriquem a Europa el nucli de la gamma -Yaris, Corolla, C-HR-Land Cruiser i Aygo X- que oferim als mercats europeus, així que crec que l’electrificació ja està consolidada a les fàbriques europees».

«Fa més de 10 anys que vam començar a fabricar els primers híbrids al Regne Unit. Ara totes les nostres plantes fabriquen híbrids a partir de la plataforma TNGA», va detallar abans d’afegir que, «com hem anunciat, aviat farem un pas important en l’electrificació quan l’any 2023 comencem a produir el C-HR no només com a híbrid, sinó també com a híbrid endollable».

En aquest sentit, Cooke va confirmar que «produirem la bateria de la versió endollable a Europa».

Preguntat per com ha afectat la crisi dels microxips les plantes europees, Cooke va matisar que «la crisi és global i crec que l’hem gestionada bé. Hem estat capaços d’aconseguir una quota de mercat rècord i millorarem aquest any en un mercat que cau».

Neutralitat d’emissions l’any 2040

Toyota s’ha marcat l’objectiu global de ser una companyia neutra en emissions l’any 2050. Per a Europa, però, la marca té un objectiu més ambiciós, fixant la data deu anys abans, l’any 2040. I per aconseguir-ho l’any 2030 totes les factories de la companyia al Vell Continent hauran de ser neutrals en emissions, mentre que la seva oferta ho serà l’any 2035. Per aquest motiu, a més de treballar en l’electrificació dels seus vehicles, la companyia investigarà mesures de compensació i de generació neta de l’energia.

Marvin Cooke va posar a Brussel·les l’exemple de la seva planta britànica de Deeside, al Regne Unit, on s’ha instal·lat un parc fotovoltaic de 10 hectàrees i s’han implantat mesures per reciclar el 90% de les deixalles.