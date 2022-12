Espanya és un dels països amb més afició a la moto, però també les utilitzem com a eines de mobilitat habitual. En aquest sentit l’escúter és el segment preferit a les ciutats, i aquí és on ubiquem el Peugeot Pulsion, recentment renovat amb motiu de la normativa Euro 5. La marca del lleó aposta fermament pel segment de les 125 GT, que representa el 38% de la quota de mercat. Això sí, la nova Pulsion no estrena canvis estètics rellevants. Peugeot ha apostat per un motor que ja coneixem (el munta el Peugeot Djanjo), però ha realitzat els ajustaments necessaris per a equipar-lo en model més sofisticat. Un bloc sobradament testat i que complirà les expectatives de fiabilitat que aporta una marca que celebrarà el seu 125è aniversari l’any vinent.

El bloc de la nova Pulsion és el Peugeot PowerMotion de 14,4 CV, una potència més que sobrada per a un model d’aquestes característiques i que es veu clarament afectat per l’impacte de la normativa. Té un parell motor de 12,4 Nm i ofereix el seu màxim rendiment a les 8.800 rpm, de manera que resulta més que suficient per moure’s de manera àgil i sense problemes fins als 110 km/h. Això sí, no té l’empenta i la reactivitat que concedeixen motors anteriors: la seva prioritat són les emissions i l’eficiència. És aquí on millora respecte al model anterior, amb una disminució dels consums significativa i una despesa homologada de tan sols 2,9 l/100 km. Els francesos han aprofitat la renovació forçada d’aquesta Euro5 per dotar el Pulsion d’un millor equipament. Seguirà estant disponible amb els acabats Active, GT i Allure, disposant els més equipats del sistema iConnect amb connectivitat d’avantguarda amb el telèfon mòbil i d’una pantalla TFT de 5 polzades per a la instrumentació. A més, al model Allure el «topcase» arriba de sèrie, de manera que augmenta la capacitat de càrrega en 39 litres. La connectivitat, com hem dit, és un dels pilars d’aquest Pulsion, que té una entrada USB incorporada que ens permet recàrregar el nostre telèfon. Es tracta d’un element molt important si es té previst fer servir la navegació GPS que equipa.

El Pulsion pesa 185 kg, que no són pocs però es mouen fàcilment gràcies a l’estabilitat del seu repartiment entre eixos i a una altura fins al seient de 795 mm. Com que la seva forma és força ampla i còmoda, és justa per a usuaris de menys d’1,60 metres d’altura. En tot cas, sempre serà possible acostar-se al manillar i aprofitar l’espai per tocar el terra amb les dues plantes dels peus.