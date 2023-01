Trànsit ja ha començat a mostrar els nous dissenys per als senyals de circulació que entraran en vigor en tot just dos mesos, el 2023, quan s’aprovi el reial decret elaborat, entre d’altres, pels ministeris de Transports i Interior i la Direcció General de Trànsit (DGT).

La nova normativa general de circulació, que es concreta en l’esborrany publicat pel Ministeri de l’Interior, es va aprovar pel Reial Decret 1428/2003, en què es defineix que aquests senyals tenen per objecte advertir i informar els conductors de com s’han de comportar en les diferents vies.

Nous dissenys

Perquè els conductors s’hi vagin familiaritzant, la DGT n’ha publicat moltes, que malgrat tot no es començaran a veure a les vies urbanes i interurbanes de tot el país fins a mitjans o fins i tot l’estiu del 2023.

Per exemple, aquests tres nous senyals:

Senyal P21b. Mostra una parella d’avis en un senyal triangular (situació de risc) de manera que indica perill per la proximitat d’un lloc freqüentat per avis, com un centre dedicat a la tercera edat, una residència, etcètera.

Senyal P24a. Aquest segon senyal, també triangular, mostra la silueta d’un senglar. Indica la proximitat d’un lloc on freqüentment la via pot ser travessada per animals en llibertat, sobretot senglars.

Senyal P33. Aquest senyal triangular mostra la meitat posterior d’un cotxe, mentre que la davantera es cobreix per unes línies; això vol dir perill per la proximitat d’un tram en què freqüentment la circulació es veu dificultada per una pèrdua notable de visibilitat deguda a boira, pluja, neu, fums, etcètera.

Els nous dissenys dels senyals inclouen elements inclusius (com en el cas dels avis, que inclouen un home i una dona en el mateix senyal). I hi ha altres dibuixos, com els esmentats anteriorment, que són totalment nous.

El trànsit s’actualitza

La definició que Trànsit concedeix als Vehicles de Mobilitat Personal inclou diversos tipus: patinets elèctrics, escúters elèctrics, monocicles elèctrics, o el Hoverboard que no disposen de manillar –el moviment i la frenada es controlen amb la inclinació del cos del conductor–. En l’actualització s’hi han inclòs nous senyals per a aquests vehicles cada vegada més freqüents a la via:

Senyal R-117. És un senyal circular (prohibició) en què es mostra un patí amb un endoll; això indica entrada prohibida a vehicles de mobilitat personal.

Senyal R-118. Inclou el senyal anterior, també en un marc circular que prohibeix l’entrada no només a vehicles de mobilitat personal, sinó també a bicicletes o qualsevol cicle.

Senyal R-119. Senyal de prohibició en què es pot veure un cotxe de cara i al seu costat una espècie de punts que creen la silueta del fum. Aquest senyal prohibeix l’entrada a vehicles en funció del seu distintiu ambiental.

Dins de l’actualització també hi haurà senyals per als vehicles mediambientalment sostenibles, així com un senyal que prohibeix l’accés a transports depenent del seu distintiu mediambiental i els nous formats de gasolineres que avisen de quins assortidors hi ha a cada estació.