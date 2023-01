Era octubre del 2016 quan Tesla va publicar un vídeo sobre un cotxe que conduïa sol, amb plena autonomia, en una demostració que va fascinar el món i el va portar a somiar amb una mobilitat il·limitada a l’abast de tothom. Gairebé set anys després, s’ha sabut que tot va ser un frau entorn d’aquest projecte que va mostrar l’empresa Elon Musk.

En la gravació, titulada ‘Hardware de conducció autònoma complet en tots els Tesla’, sonava de fons el ‘Paint it black’ dels Rolling Stones, mentre el vehicle circulava per tota mena de vies, ràpides i urbanes, i aparcava sense que es requerís la intervenció humana.

Llavors, Musk va piular: «Tesla es condueix a si mateix (sense cap intervenció humana), a través dels carrers urbans fins a les autopistes i després troba un punt d’aparcament». El vehicle, aparentment, s’aturava davant la llum vermella d’un semàfor i es posava en marxa al posar-se en verd. Virtuts que el sistema realment no tenia en aquell temps.

Així ho ha revelat Ashok Elluswamy, el director del ‘software’ de conducció autònoma Autopilot a Tesla, que va ser interrogat en el marc d’una demanda contra la firma per un accident de cotxe en què va perdre la vida un home el 2018. De fet, el mateix cotxe de proves es va estavellar contra una tanca a l’aparcament de Tesla, una seqüència que es va obviar en el vídeo que es va divulgar el 2016.

La gravació recorria a un recurs de mapatge en tres dimensions, una manera de crear vistes tridimensionals d’objectes, en el transcurs del que realment era una ruta predeterminada des d’una casa a Menlo Park (Califòrnia) fins a la seu de l’empresa, a Palo Alto, segons informa Reuters a partir de les declaracions d’Elluswamy.

«La intenció del vídeo no era retratar amb precisió el que estava disponible per als clients el 2016. Es tractava de mostrar el que era possible construir en el sistema», explica Elluswamy.

Tesla està afrontant diverses demandes i està sota al lupa de l’Administració dels Estats Units en relació amb els seus sistemes d’assistència remota. El Departament de Justícia dels Estats Units va començar una investigació criminal el 2021 en relació amb algunes reclamacions que qüestionen que els seus vehicles elèctrics poden conduir-se a si mateixos, després de registrar-se diversos accidents, alguns d’ells amb víctimes mortals, segons Reuters.