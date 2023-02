L'any 2022 ha estat marcat per la pujada dels preus generalitzada. Un dels productes que més han vist augmentar el seu preu han estat els combustibles, en bona part a causa de la guerra que estan lliurant Rússia i Ucraïna. Les mesures de Rússia per posar la UE contra les cordes han consistit a encarir el cru i el gas natural liquat, i per això els consumidors d'Europa estem vivint una alça desbocada dels preus.

En aquesta situació, els consumidors busquen una manera més àgil de proveir sense necessitat d'invertir grans quantitats de diners. És per aquest motiu que busquen trucs per estalviar al màxim. Entre ells, buscar l'hora en què és més barat proveir. Per començar, els dies més cars són dissabtes i diumenges. En canvi, el dia més barat és el dilluns. Pel que fa a les hores, depèn molt de la benzinera, però normalment els preus més barats solen estar a les hores més tardanes, és a dir, de nit o matinada. Moment en què la demanda cau de forma substancial i, per tant, els preus es modifiquen.