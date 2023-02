Sabem la mandra que pot suposar rentar el cotxe, sobretot a l'hivern, si no tens pàrquing on protegir-lo de les inclemències meteorològiques. Però el que pocs saben és que conduir el teu vehicle quan encara està congelat pot comportar una sanció econòmica força important en ser una infracció de trànsit que pot ser assenyalada per les autoritats competents.

En concret, la infracció fa referència a no haver eliminat o netejat el gel i neu acumulats durant els mesos d'hivern abans d'arrencar. És a dir, has de treure qualsevol resta de gel o neu per poder començar a circular amb seguretat. La sanció oscil·la dels 80 fins als 200 euros en funció de la gravetat de la situació, per això si el teu cotxe dorm al carrer durant els mesos d'hivern, i cada matí abans d'arrencar-lo té restes de gel o neu, ja saps el que cal fer. En cas contrari, no només et pots emportar una sorpresa desagradable en forma de multa; estaràs posant en perill la resta de conductors i vianants.