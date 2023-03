La renovació del permís de conduir és un tràmit força enrevessat per a la majoria de ciutadans. Estar pendent de quan caduca, la revisió mèdica, la fotografia... són algunes de les qüestions vinculades a aquest pas que cada cert temps "entreté" els conductors. I per rematar-ho, el responsable de la Direcció General de Tráfic (DGT), Pere Navarro, ha anunciat que vol dur a terme modificacions en aquest aspecte.

Davant aquest anunci, totes les mirades estan posades en els més grans de 65 anys, col·lectiu sobre el qual s'ha debatut si és o no convenient fixar una edat de jubilació a partir de la qual s'ha de prohibir conduir. A Espanya de moment no existeix un límit, com sí que passa en altres països.

Segons ha explicat Navarro davant els mitjans de comunicació, és partidari de ser més exigent per renovar el carnet a partir dels 65 anys, però insisteix que no es prohibirà a ningú conduir per la seva edat. Llavors on es fixarà la nova modificació?

Segons el que ha explicat el responsable de la DGT, es tracta de les condicions físiques de la persona. "Ara a partir dels 65 renoves per cinc anys. Però prorrogar cinc anys el carnet a algú amb 90 sembla estrany", assenyala.

Proves mèdiques

Les proves mèdiques per renovar el permís de conduir a la DGT són aquests:

Valoració Psicotècnica

Anticipació de la velocitat

Coordinació visomotora

Estudi de l'audició

Valoració de la capacitat visual

Anamnesi

Estudi de l'estat general