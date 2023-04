L’arribada de la primavera porta també el bon temps i amb aquest augmenten les ganes de milers de motoristes de començar a fer rutes i escapades amb les seves companyes de dues rodes, però, la primavera no només porta una millora del clima i uns paisatges de somni plens de vegetació i flors, també porta el pol·len i les al·lèrgies primaverals, i és que, segons dades que maneja www.amv.es, l’empresa líder en la comercialització ‘online’ d’assegurances de motos, més de 650.000 motoristes a Espanya tenen al·lèrgia a algun tipus de pol·len, una cosa que pot posar en perill la seva normal conducció, de fet, conduir amb al·lèrgia pot augmentar un 30% el risc de patir un accident de circulació.

Al marge de la medicació, els experts d’AMV ens donen una sèrie de recomanacions per poder disfrutar de la conducció amb més seguretat, malgrat l’al·lèrgia:

Consultar els nivells de pol·len

En primer lloc, abans de pujar a la moto per a una escapada és important que consultem els nivells de pol·len en el trajecte que recorrerem. A la web de la SEAIC (Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica) podrem trobar un apartat dedicat als nivells ambientals de pòl·lens. I tant a Google Play com a App Store podrem descarregar apps gratuïtes per a al·lèrgics que ens seran de molta utilitat.

Un casc especial

Referent al nostre casc de la moto, el més recomanable en aquesta època de l’any és utilitzar un casc integral o un casc modular tancat i assegurar-nos d’abaixar la visera i tancar les entrades de ventilació quan conduïm.

Si, d’altra banda, utilitzem el casc modular en configuració oberta o farem ús d’un casc jet, ens hem de posar una mascareta de protecció. Alguns fabricants d’equipament per a motorista comercialitzen aquest tipus de productes. I si preferim acudir a una farmàcia o un supermercat, els especialistes aconsellen adquirir mascaretes de tipus FFP2. Una bona idea és combinar la mascareta amb una pinça nasal antibaf. Una alternativa a la mascareta podria ser una bandana o mocador de motorista.

Continuant amb el casc, quan n’anem a comprar un haurem de comprovar que el seu interior sigui hipoal·lergogen, és a dir, amb un risc baix de produir reaccions al·lèrgiques, i extraïble per rentar-lo.

Finalment, un altre aspecte que hem de tenir en compte és la pantalla. Per protegir la nostra vista en cas de quadros al·lèrgics i que la llum diürna i artificial ens resulti molesta, el millor és triar un casc que compti amb una visera fumada.

Utilitzar ulleres de sol

I posats a protegir els ulls, unes ulleres de sol per conduir amb moto ens serviran formidablement, en especial si no utilitzem un casc tancat, ja que impediran que entrin petites partícules de pol·len als nostres ulls, el millor és que ens acostem a una òptica de confiança i que ens deixem aconsellar sobre quines són les millors. I no s’ha d’oblidar d'emportar-nos el casc per poder emprovar-nos les ulleres amb ell posat i assegurar-nos que estem còmodes.

Controlar les hores i per on circulem

Les pitjors hores per circular amb moto si es té al·lèrgia són entre les 5.00 i les 10.00 hores, i entre les 19.00 i les 22.00, ja que la concentració de pol·len és més gran. A més, cal evitar transitar per parcs o zones on hi hagi vegetació abundant ni practicar rutes o activitats moteres a l’aire lliure (trial, enduro, motocròs, ‘dirt track’...) si el nivell de pol·linització és alt.

Vigilar la nostra higiene

Pel que fa a la higiene personal, hem d’evitar tocar-nos o fregar-nos amb les mans brutes. Sempre ens les hem de rentar abans de refrescar-nos la cara o els ulls. I per alleujar algun símptoma, una opció és fer servir tovalloletes humitejades lliures de compostos i d’alcohol i amb pH neutre, tipus les dels nadons.

Igual com amb les nostres mans i cara, hem de prestar una atenció especial a la neteja del nostre casc i altres complements del nostre equipament moter.

Assegurança de moto per a motoristes al·lèrgics

Finalment, pel que fa a conduir una moto amb al·lèrgia també hem de tenir en compte contractar una assegurança de moto que inclogui les garanties adequades. De manera especial, els experts ens recomanen les cobertures d’Assistència en Viatge i Accidents del Conductor.

Si a causa d’algun dels símptomes de l’al·lèrgia no podem continuar conduint i ens trobem malament, o tenim un accident, el servei de grua de la cobertura d’Assistència en Viatge s’encarregarà de traslladar la moto al nostre domicili o un taller per a la seva reparació. I si el sinistre se salda amb danys personals, la cobertura d’Accidents del Conductor ens cobrirà les despeses mèdiques i hospitalàries. A més, també contempla una indemnització en cas d’invalidesa o mort.