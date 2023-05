Els cotxes continuen incorporant funcions de tot tipus, que ajuden a facilitar la conducció responsable i a assegurar la comoditat del conductor i els seus acompanyants. Aquesta evolució s’aprecia en els botons del tablier del vehicle, que en qüestió de dècades s’han multiplicat i, consegüentment, han donat lloc al fet que els usuaris desconeguin algunes de les seves finalitats i preguntin per les xarxes socials.

Precisament, això és el que una usuària pregunta en una publicació de Facebook, a la qual cosa un altre internauta respon fent broma: «Si l’automòbil té un accident, pots desfer l’accident fent click en aquest botó». La captura de pantalla d’aquesta conversa acumula més de 6.000 ‘m’agrades’ a Twitter en tot just unes hores.

‘Recirculació de l’aire’

Entre els modes de l’aire condicionat es troba un gran desconegut com la ‘recirculació d’aire’ (símbol d’un cotxe amb una fletxa en el seu interior). Aquesta opció permet seleccionar des d’on es recull l’aire que entra al sistema de ventilació i per on es dispersa. En altres paraules, es pot elegir si l’aire que s’utilitza és de l’exterior o l’interior de l’automòbil.

S’ha d’activar quan se circula per zones amb alta contaminació, pudors, amb pols o fum. Així doncs, per mitjà de la recirculació es podrà continuar utilitzant l’aire condicionat sense posar en risc la qualitat de l’aire dins del vehicle.

Així mateix, tal com exposa el portal especialitzat Neomotor, aquest sistema també resulta realment útil a l’estiu o jornades amb altes temperatures. En aquests casos, és recomanable activar l’aire condicionat i, posteriorment, encendre la recirculació quan comenci a sortir aire fred. D’aquesta manera, no només s’aconsegueix reduir la temperatura dins del cotxe, sinó que s’estalvia combustible. Així mateix, aquest procés pot utilitzar-se a la inversa en èpoques de fred com l’hivern, escalfant el cotxe amb la calefacció i activant la recirculació quan ja s’ha arribat a la temperatura desitjada.

Amb tot, els experts recomanen no mantenir aquest mode actiu més de deu minuts, ja que a partir de l’esmentat període s’ha de renovar l’aire de l’interior del vehicle.