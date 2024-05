No t'ho creuràs: aquest és el seient més segur del cotxe

És el seient més odiat d'un cotxe. Hi ha baralles per no asseure's en ell i, si et toca, tot són cares llargues, dels acompanyants, però també del conductor, ja que li dificulta la visibilitat en conduir. Parlem del seient del mig. Sí, aquell més estret i incòmode, amb una posició més baixa i sense reposacaps en molts vehicles. Així i tot, el seient del mig compta amb un avantatge per sobre de la resta.

La majoria dels cotxes del mercat solen estar homologats per a cinc places. Encara que la cinquena és per al seient que més controvèrsies provoca, en cas d'accident el seient del mig et pot salvar la vida: els viatgers asseguts en el seient central tenen una taxa de supervivència un 16% més alta que la de la resta d'ocupants, segons un estudi realitzat per Sciencedirect, una base de dades especialitzada en ciència i medicina.

Diverses companyies d'assegurances també confirmen que és més segur, encara que el lògic seria pensar que són els seients davanters o els laterals de la part de darrere els més protegits a causa dels coixins de seguretat. En canvi, els estudis de seguretat viària ratifiquen que el del mig salva més vides per la seva ubicació: és la posició més allunyada dels possibles punts d'impacte en el cas de sofrir un cop o xoc.