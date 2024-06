Sabies que hi ha un truc per aconseguir refrescar el cotxe sense utilitzar l'aire condicionat?

Hem entrat al juny, i amb ell, comencen a venir les calors. Per això és indispensable mantenir una temperatura ideal en el nostre vehicle; però, com fer-ho sense posar l'aire condicionat? T'expliquem un truc per aconseguir un cotxe fresc a l'estiu.

Zones del cotxe com el volant, les marxes, els cinturons o els seients agafen altes temperatures si estan exposats al sol. Per tant, ja no només és que es torni una mica molest per al conductor, sinó que es converteix en una cosa que afecta la seguretat viària.

De fet, la DGT exposa algunes recomanacions sobre això per a més seguretat. Entre elles, recomanen evitar, en la mesura del possible, conduir en les hores que arriben a les temperatures més altes com entre les 13.00 i les 17.00 hores. A més, és important descansar cada cert temps.

El truc per refredar el cotxe sense aire condicionat

Tot i que quan fa molta calor el més comú i lògic és encendre al màxim l'aire condicionat, la realitat és que això consumeix molta energia del cotxe. A més, hi ha altres mètodes i trucs més efectius que no consumeixen diners ni massa esforç.

Per tant, el truc més efectiu per refrescar l'interior del cotxe és baixar la finestreta del copilot i la finestreta del darrere. Després d'això, hauràs d'obrir i tancar força vegades la porta del pilot.

Amb això, el que aconseguiràs és desplaçar l'aire calent que es genera a l'interior del cotxe. En altres paraules, crearàs un corrent d'aire que se n'anirà del vehicle i entrarà un aire nou més fresc.

Així doncs, reduiràs força la temperatura del cotxe i t'estalviaràs diners en combustible, ja que l'aire condicionat consumeix entre 0,2 i 1 litre de gasolina per cada 100 quilòmetres. Amb els preus del combustible en continu augment, és un truc efectiu per no gastar gaire.

No obstant això, hi ha altres mètodes que us ajudaran en aquesta tasca. El més simple és el de posar para-sols, ja que aquests mateixos repel·leixen bé la calor i no costa gaire col·locar-los. Tot i això, és crucial posar-los a totes les zones del cotxe. Per norma general, els conductors només el posen al davant. Amb això només aconseguiràs repel·lir el sol que vingui de davant, però no de la resta.

Com estalviar amb l'aire condicionat del vehicle / freepik

Equilibri entre comoditat i consum amb aire condicionat

Tot i que l'aire condicionat pot arribar a consumir molta energia del cotxe, és una eina útil per estar còmodes. Per tant, pots fer ús dels consells següents per utilitzar l'aire sense necessitat de consumir en excés: