Novetats en la normativa de cotxes antics

Els propietaris de cotxes antics han hagut de lluitar durant diversos anys per tal de poder circular per les carreteres. I és que tant la circulació com la seva classificació, no han estat gens senzilles. Després de dos anys durs, i fent peticions administratives, s'ha aconseguit que apareguin certs canvis positius envers aquests vehicles i els seus conductors.

De què tracta la nova norma per a cotxes antics?

Aquesta normativa reemplaçarà el Reial decret 1247/1995, perquè els cotxes antics siguin més fàcils de classificar i aconseguir un augment dels cotxes històrics registrats.

D'aquesta manera, algunes de les novetats principals que porta el Reglament de Vehicles Històrics és respecte a la ITV. Amb aquesta nova norma, aquells cotxes que estiguessin fabricats abans de l'any 1950 ja no estaran obligats a passar la ITV periòdicament. Això és perquè no tenia sentit establir les mateixes normes i estàndards moderns als cotxes antics.

Una altra de les novetats és pel que fa al registre d'un cotxe com a vehicle històric. Abans, aquest tipus de registre era realment costós i es vol reduir considerablement el cost total. Amb això s'espera fomentar l'adquisició de cotxes antics i que siguin més accessibles.

Per acabar, la normativa vol recuperar les matrícules africanes. Aquestes eren utilitzades a les antigues colònies africanes d'Espanya fa uns anys, ja que ara es podran tornar a utilitzar per donar aquest toc exòtic als cotxes antics. Una novetat que agradarà a tots aquells col·leccionistes o gent fanàtica d'aquests vehicles.

Els cotxes antics gaudeixen de molta elegància / freepik

Per què les persones col·leccionen cotxes antics?

El col·leccionisme dels cotxes antics és una passió que mou moltes persones fanàtiques del món del motor. Una pràctica que combina diferents conceptes com l'estètica i el valor històric mateix. Aquestes són algunes de les raons de per què les persones voldrien col·leccionar aquests cotxes: