Tesla utilitza per primera vegada robots humanoides a les seves fàbriques de cotxes

La companyia Tesla, dedicada a la fabricació de vehicles elèctrics, té dos robots humanoides -batejats com Optimus- treballant en una de les seves fàbriques, un avenç pioner que ha anunciat la mateixa empresa aquest dimecres en un missatge a la xarxa social X.

A l'abril el fundador del fabricant de cotxes, Elon Musk, va dir que aquests robots ja eren capaços d'executar tasques de fabricació senzilles al laboratori de l'empresa i que la seva intenció era anar implementant-los al llarg de tota la cadena de producció al llarg dels propers anys. De fet, va assegurar que el 2025 posaria a la venda Optimus a altres empreses a nivell internacional.

Avui, s'ha sabut que Tesla ja els té actius: "Hem desplegat dos robots Optimus que duen a terme tasques a la fàbrica de forma autònoma“, diu la publicació de la companyia a X, on s'explica, també, que els dos androides "naveguen de forma autònoma diàriament per la nostra oficina i els nostres laboratoris". I detalla que, per fer-ho realitat, en els darrers dos anys, l'empresa ha "desenvolupat tres grans revisions del disseny d'Optimus i quatre revisions de les seves mans".

L'anunci arriba un dia abans de la junta d'accionistes

Tesla s'afanya d'aquesta manera a fer públics els èxits en innovació de l'empresa amb l'objectiu d'aconseguir tant suport com sigui possible dels accionistes en les votacions de la junta general, que se celebrarà aquest dijous vinent, i en què es dirimirà el trasllat de la seu a Texas i el paquet de remuneració de Musk valorat en 56.000 milions de dòlars (una mica més de 52.000 milions d'euros).

El preu de les accions ha caigut més de la meitat des dels seus màxims històrics quan Tesla va estar valorada en més d'un bilió de dòlars a finals del 2021 i la capitalització s'ha desplomat des de començament del 2024 més d'un 30%.

Durant la jornada d'aquest dimecres, les accions de Tesla s'han disparat més d'un 3%, fins a cotitzar a 176,53 dòlars (uns 163 euros per títol).