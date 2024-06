Nous radars a Espanya: no se'ls escaparà cap conductor

Amb l'arribada de l'estiu i les vacances, el nombre d'accidents sol elevar-se. Les altes temperatures, el cansament en cas de fer viatges llargs i el consum d'alcohol, entre altres, pot provocar accidents lleus o mortals. Descobreix els nous radars que la DGT està posant en marxa per controlar l'excés de velocitat i així evitar accidents de trànsit.

L'excés de velocitat és una de les sancions més posades al nostre país: el 60% el 2023

Aquesta problemàtica és tan freqüent que la DGT vol establir noves formes per controlar dita infracció.

És més, a Barcelona hi ha un radar que ha registrat més de 19.400 multes per aquest excés de velocitat. Així doncs, la DGT ha adquirit 15 d'aquests súper radars que comporten millores substancials i característiques més modernes. En total, s'han gastat al voltant d'1,2 milions d'euros, sumant l'IVA. Per tant, la Direcció General de Trànsit ha invertit 78.600 euros, estimats, als súper radars.

Les característiques dels nous súper radars de la DGT

Aquest tipus de radars revolucionaran el control de velocitat de les carreteres a uns nivells sorprenents. Entre algunes de les seves característiques destaca la gran versatilitat que tenen, ja que poden funcionar dins dels cotxes de la Guàrdia Civil o Mossos d'Esquadra, en un trípode, de manera estàtica o en ple moviment.

A més, el seu poder a l'hora d'observar és una de les peculiaritats que més han cridat l'atenció perquè són capaços de controlar fins a 6 carrils i en totes direccions. També són capaços de detectar si el vehicle és lleuger o pesat, cosa que els permet ajustar-se a les velocitats permeses per a tots dos tipus.

D'altra banda, fins i tot si a la foto apareguessin diversos vehicles, de manera simultània, aquests súper radars poden identificar els diferents carrils. Pel que fa a la part més tècnica, són radars que tenen sensor, unitat processadora, un trípode, una tauleta tàctil i una càmera amb flaix.

Així, estem parlant d'uns dispositius altament moderns i dels més sofisticats de tot el mercat. Tot això garantirà un mesurament súper precís de les carreteres espanyoles, perquè aquestes xifres per multes d'excés de velocitat es redueixin i hi hagi més seguretat.

Un Mosso d'Esquadra amb un radar per mesurar la velocitat dels vehicles / DdG

A Espanya comptem amb més de 1.000 vies controlades per radars mòbils. Segons la DGT, per a aquest estiu arribaran a disposar amb més de 500 radars mòbils, alguns dels quals seran substituïts pels nous súper radars. Per tant, aquest estiu caldrà moderar la velocitat, perquè aquests radars no deixaran que ningú no s'escapi.