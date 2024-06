L'estrany i curiós significat de l'ampolla al sostre: alerta si en veus una a Manresa

En l'ampli i variat argot de la carretera, els conductors han desenvolupat una sèrie de senyals no verbals per comunicar diverses situacions. Una de les novetats més recents i significatives apareguda dins d'aquest llenguatge és col·locar una ampolla al sostre del cotxe. És un gest senzill i que pot semblar estrany per a vianants i altres conductors, però en realitat té un significat important. Si circules per Manresa, Berga, Igualada, la C-55, la C-25 o altres carreteres de la Catalunya central, estigues alerta.

Col·locar una ampolla d’aigua o un altre tipus de recipient al sostre del cotxe significa que el conductor es troba en una situació d’emergència. Aquest codi no verbal ha hanat guanyant adeptes i s'utilitza per demanar ajuda sense haver de sortir del vehicle, especialment en carreteres solitàries o perilloses.

La idea és que l’ampolla es pugui veure des d’una distància considerable per alertar als altres conductors de que el vehicle aturat necessita assistència. Aquesta pràctica pot ser particularment útil en casos on el conductor no té accés a un telèfon mòbil, o en situacions on és més segur quedar-se dins del cotxe.

Un significat ben diferent a l'Argentina

Dit això, a l’Argentina, col·locat una ampolla sobre el cotxe no té ben bé el mateix significat. Allà, s’ha popularitzat fer-ho quan el vehicle està en venda. És una forma de senyalització no verbal que permet als possibles compradors identificar fàcilment que el propietari del cotxe està interessat en vendre’l.

El costum de col·locar una ampolla d’aigua al sostre del cotxe com a senyal de venda és una pràctica bastant comuna entre els argentins i en altres països d’Amèrica Llatina. El seu origen es remunta als anys 1940, quan es va establir un tribut o impost sobre la venda de cotxes. Per això es va utilitzar aquest signe no verbal per eludir aquests impostos. Des de llavors, s’ha convertit en una senyal acceptada en l’àmbit automobilístic.

Una ampolla visible en un cotxe / ARXIU

Altres objectes i els seus significats

A part de l’ampolla al sostre, existeix una gran llista d'objectes que tenen els seu propi significat i que és convenient conèixer

Mocador blanc a la finestra. Col·locar un mocador blanc penjant de la finestra del cotxe és un símbol internacional de rendició o necessitat d’ajuda. En el context de la carretera, pot indicar que el conductor requereix assistència immediata, com en el cas d’una avaria greu o una emergència mèdica.

El triangle reflectant és un element obligatori en la majoria dels kits d'emergència per a conductors. Quan es col·loca darrere del cotxe a una distància adequada, indica que el vehicle està aturat a causa d'una emergència i alerta altres conductors perquè redueixin la velocitat i avancin amb precaució.

Cinta vermella a l'antena. Una cinta vermella lligada a l'antena del cotxe pot significar que el vehicle està aparcat temporalment. Els conductors utilitzen aquest símbol per indicar que no estan lluny i que el cotxe no està abandonat. També pot servir com una senyal per als serveis d'emergència que el conductor està conscient de l'estat del vehicle.

Llums intermitents. Tot i que és una funció estàndard del cotxe, l'ús de les llums intermitents (o d'emergència) té diversos significats. Generalment, indiquen que el vehicle està aturat o movent-se lentament a causa d'una emergència. També es poden utilitzar per alertar altres conductors de perills imminents a la carretera, com accidents o condicions climàtiques adverses.

Comprendre aquests símbols i els seus significats és crucial per a tots els conductors. L’educació viària no només inclou les lleis de trànsit i les habilitats de conducció, sinó també el coneixement d’aquests codis no verbals que poden salvar vides. Els conductors han d’estar atents a aquests senyals i saber com reaccionar adequadament per garantir la seguretat a la carretera. També cal tenir en compte que el llenguatge de la carretera està en constant evolució i que és bo adaptar-se i conèixer aquests canvis per mantenir la seguretat i l’eficiència en la conducció. L’ampolla al sostre del cotxe és només un dels molts símbols que han sorgit per comunicar situacions d’emergència o altres situacions curioses. Conèixer i respectar aquests signes pot marcar la diferència entre un viatge segur i una situació perillosa.