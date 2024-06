Vols saber les curiositats que amaguen les matrícules dels vehicles?

El món de l'automòbil mai ens deixarà de sorprendre. Tant els cotxes antics com els models més innovadors i actuals sempre tenen alguna cosa a mostrar. En aquest cas venim a parlar-vos de les matrícules. N'hi ha de tota mena i algunes molt i molt curioses. A més, sabies que a través de la matrícula pots esbrinar certes curiositats del vehicle?

De fet, les lletres d'una matrícula et permeten saber la seva antiguitat. A més, les matrícules més antigues també permeten saber-ne la procedència, ja que abans s'incloïen les lletres de la província on va ser matriculat, com ara la lletra M de Madrid o AB per a Albacete.

D'altra banda, la Unió Europea compta amb unes matrícules on s'identifica el país gràcies a la o les inicials sota la bandera europea. Tot i això, aquesta inicial es correspon amb l'idioma natural del país, per això quan veus una matrícula europea amb la D ve d'Alemanya, ja que en alemany es diu Deutschland o les matrícules romaneses que venen amb la RO, perquè es diu Romania.

Les matrícules prohibides a Espanya

A Espanya hi ha una sèrie de matrícules que estan prohibides o tenen restriccions per evitar confusions i ofenses. Per exemple, estan prohibides les combinacions de lletres que puguin formar paraules malsonants i aquelles lletres que es puguin confondre fàcilment amb altres números o lletres.

Així doncs, les combinacions com ara “PUT”, “CUL” o “KAK” i similars estan excloses. També hi ha algunes lletres restringides com la Ñ o la Q perquè es poden confondre molt fàcilment amb les lletres N i O, respectivament.

Els cotxes antics gaudeixen de molta elegància / freepik

De fet, les vocals no es fan servir per a tot això, per evitar paraules ofensives o que puguis arribar a confondre-les, com l'O amb el número '0' i la I amb l''1'. Totes aquestes restriccions ajuden a assegurar que les matrícules siguin clares, llegibles i no ofensives.

A més, hi ha combinacions concretes de lletres que tampoc no poden ser matriculades en cotxes de particulars. La gran majoria pertanyen a organismes de l'estat com la Policia o la Guàrdia Civil, els quals tenen distintius a les matrícules:

PGC: aquesta combinació de tres lletres mai no es podrà veure en cotxes de particulars, ja que són les inicials de la Guàrdia Civil. Per tant, algú que es digui Pedro González Carmona, i viceversa, mai no podrà tenir la seva matrícula somiada amb les seves tres inicials.

aquesta combinació de tres lletres mai no es podrà veure en cotxes de particulars, ja que Guàrdia Civil. Per tant, CNP : aquestes lletres pertanyen al Cos Nacional de Policia , per la qual cosa tampoc no hi ha cotxes amb aquestes tres combinacions.

: aquestes lletres pertanyen al , per la qual cosa tampoc no hi ha cotxes amb aquestes tres combinacions. DGT: la Direcció General de Trànsit també té totalment reservada aquesta combinació perquè no hi hagi confusió amb altres cotxes.

El darrer i primer cotxe matriculat a Espanya

El primer cotxe que es va matricular a Espanya va ser ja fa més de 124 anys, més concretament l'any 1900 i a les Illes Balears, segons la DGT. Des de llavors les coses han canviat molt i més d'un segle després, l'últim cotxe d'Espanya ja inclou les lletres MSD. Tot i això, són dades que s'actualitzen diàriament, ja que la compra de cotxes es fa cada dia.