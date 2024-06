Les recomanacions de la Guàrdia Civil abans de fer un viatge amb cotxe a l'estiu

Ja ha arribat l'estiu i amb ell, el període de vacances; és per això que, hem d'extremar les precaucions a la carretera. La Guàrdia Civil ens dona un seguit de consells per tal d'evitar accidents. Ara comença el moment en què les carreteres estaran repletes de vehicles i és molt important estar alerta davant qualsevol desplaçament.

A més, és fonamental considerar les altes temperatures i prendre les precaucions necessàries per protegir el cotxe durant les vacances. La Guàrdia Civil ha llançat aquest missatge perquè la responsabilitat dels conductors durant aquests dies serà imprescindible.

Revisar el cotxe abans de fer trajectes llargs

Mirar com estan els nivells de líquids i el desgast dels pneumàtics és essencial; tot i que, també hi ha altres punts sensibles del vehicle als quals no acostumem a parar l'atenció deguda i ho hauríem de començar a fer.

En la majoria dels vehicles els intervals de canvi d'oli oscil·len entre els 15.000 i els 30.000 quilòmetres. Però si observes que el nivell és molt baix o el seu cicle està proper al final, cal canviar-lo.

Revisar el nivell de l'oli és molt important per evitar avaries / freepik

També cal estar al corrent de la neteja interior i exterior del radiador, ja que l'aire ha de circular sense problemes per les làmines per eliminar la calor de l'anticongelant.

Un aspecte que té més rellevància de la que sembla és el de reposar el líquid dels eixugaparabrises i revisar les escombretes.

¡Prepara tu viaje con precaución y responsabilidad! Antes de partir, asegúrate de que tu coche esté en óptimas condiciones. Desde frenos hasta luces, cada detalle cuenta para un viaje seguro. #SeguridadVial #ViajeSinPreocupaciones 🚗💼" pic.twitter.com/0Tq2Lu0nHm — Guardia Civil (@guardiacivil) June 18, 2024

El desgast o la pressió inadequada dels pneumàtics poden comprometre l'adherència del vehicle i resultar molt perillós per circular, encara més si es tracta d'un viatge de llarg recorregut. Per això, cal dedicar-hi el temps necessari a vigilar l'estat de les rodes.