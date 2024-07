Sergi Pañella i Albert Roger guanyen el duel de Skoda al Rallysprint de la Cerdanya

Sergi Pañella i Albert Roger (Skoda Fabia Rally2 evo) es van imposar aquest dissabte al 9è Rallysprint de la Cerdanya de forma ajustada per davant de Quim i Paula Manresa (Skoda Fabia R5), segons, i de David Espasa i Juan Codinachs (Porsche 997 GT3 RS 3.8), tercers.

Alp acull aquest cap de setmana el Festival Motorsport Alp 2500, organitzat per Cerdanya Racing conjuntament amb V-Line Org. Ahir va ser el torn del 9è Rallysprint i aquest diumenge es disputa la 13a Pujada a Alp 2500 i la Trobada de Clàssics i Vehicles Eco.

En la cita d'ahir, la prova va tornar a començar amb el tram cronometrat “Alp – Das”, novetat de l'edició anterior que va agradar als participants i que s'ha mantingut enguany. I a la tarda va tenir lloc la tradicional especial “Masella – Alp” per completar un itinerari amb 32,63 quilòmetres de competició. La prova era puntuable per al Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints.

Els vehicles de la categoria Rally2, de tracció total, es van veure beneficiats per l’asfalt humit i des del principi es va poder veure una lluita entre Sergi Pañella – Albert Roger i Quim i Paula Manresa, ambdós amb Škoda. Per darrera, expectants, Espasa-Codinachs (Porsche) rodaven còmodament en tercera posició mentre que, darrere seu, hi havia competició entre Traserra-Zanini, Oliva-Oliva i Gutiérrez-Sasplugas.

La disputa dels trams de la tarda, en baixada des de Masella a Alp, no va canviar el guió. Al final, i després d’intercanviar-se els scratx, Sergi Pañella i Albert Roger aconseguien salvar la diferència acumulada per només 4.7” i emportar-se el triomf a la novena edició del Rallysprint de la Cerdanya. Els Manresa, pare i filla, van ocupar la segona posició després de provar-ho fins a l’últim moment amb una versió més veterana del Rally2 txec, completant el podi final l’equip format per David Espasa i Juan Codinachs (Porsche 997 GT3 RS 3.8).

Classificació final Velocitat 9è Rallysprint de la Cerdanya 2024

1-. Sergi Pañella – Albert Roger (Škoda Fabia Rally2 evo), 20’40”7

2-. Quim Manresa – Paula Manresa (Škoda Fabia R5), a 4.7”

3-. David Espasa – Juan Codinachs (Porsche 997 GT3 RS 3.8), a 1’16.9”

4-. Jordi Oliva – Sara Oliva (Peugeot 205 Maxi), a 1’41.4”

5-. Francesc Gutiérrez – Carles Sasplugas (Opel Ascona 400), a 1’43.1”

6-. Josep Traserra – Mariona Zanini (Porsche 997 GT3 RS 3.6), a 1’47.9”

7-. Àlex Sasplugas – Juing Sasplugas (Porsche 911 SC), a 2’11.8”

8-. Joan Roca – Marc Guix (Vauxhall Astra GSI), a 2’58.9”

9-. Àlex Gubianes – Alba Lloveras (Volkswagen Golf II GTI), a 3’04.9”

10-. Toni Arrufat – Lídia Guevara (Renault Clio Sport), a 3’12.3”