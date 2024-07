El truc viral de la pasta de dents al retrovisor

Tot i ser l'estiu, sabem que pot ploure. I això pot fer la carretera més perillosa. A més, la visibilitat es redueix notòriament, posant en perill la nostra integritat. Així doncs, en aquest article t'ensenyarem com aconseguir uns retrovisors impermeables, a prova de pluja; i només necessitaràs pasta de dents.

El truc de la pasta de dents per fer els teus retrovisors impermeables

El truc de la pasta de dents per fer que els retrovisors siguin impermeables es basa en les propietats de la pasta de dents per netejar i crear una capa protectora sobre la superfície del mirall. A continuació, t'expliquem com fer-ho:

Neteja el mirall: Assegureu-vos que el retrovisor estigui net i sec abans d'aplicar la pasta de dents. Pots fer servir aigua i sabó o un netejador de vidres per eliminar brutícia i residus.

Aplica la pasta de dents: Fes servir una petita quantitat de pasta de dents blanca (no en gel) i aplica-la sobre el mirall. Escampa la pasta de dents uniformement amb un drap net i sec o amb els teus dits.

Frega suaument: Frega la pasta de dents al mirall amb moviments circulars durant uns minuts. Això ajudarà a eliminar qualsevol impuresa addicional i a crear una capa prima de pasta de dents a la superfície del mirall.

Deixa assecar: Deixa que la pasta de dents s'assequi al mirall durant uns minuts. No necessites deixar massa temps, només prou temps perquè es formi una capa prima.

Neteja l'excés: Fes servir un drap net i sec per netejar la pasta de dents seca del mirall. Assegureu-vos que no quedin residus visibles.

Poliment final: Amb un altre drap net i sec, poleix el mirall per assegurar-te que la superfície quedi llisa i clara.

Aplica el truc de la pasta de dents / pvproductions

Per què funciona aquest truc de la pasta de dents?

Alguns s'estan preguntant com funciona aquest truc i la resposta és més senzilla del que sembla. Per començar, la pasta de dents pot crear una capa hidrofòbica a la superfície del mirall. Això vol dir que repel·leix l'aigua, fent que les gotes d'aigua s'agrupin i llisquin més fàcilment en lloc de quedar-se a la superfície.

A més, la pasta de dents conté abrasius suaus que poden ajudar a eliminar petites impureses i restes de greix de la superfície del mirall, cosa que també contribueix a fer que l'aigua no s'adhereixi fàcilment. Per això, en deixar una capa molt prima de pasta de dents sobre el mirall, aquesta actua com a barrera temporal contra l'aigua.

Tot i això, és important saber que aquest truc no és permanent i que serveix per a moments puntuals i que no val qualsevol pasta dentífrica, ja que les pastes de dents en gel no contenen els mateixos abrasius i poden no funcionar de la mateixa manera.