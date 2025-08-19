Aquest és el principal perill de viatjar amb gats i gossos sense subjecció al cotxe
Els experts recorden la necessitat d'utilitzar els sistemes de seguretat homologats per evitar riscs greus en cas d'accident
Redacció
L'Eva i el Jordi són un parella de Manresa que l'estiu passat va patir un accident de trànsit mentre circulaven amb el seu monovolum per Andalusia. Als seients de darrere, hi anaven el seu fill, encara menor d'edat, i el seu gat siamès. Cap dels quatre ocupants del vehicle -tres persones i un animal- va patir lesions de consideració perquè havien emprat correctament els sistemes de seguretat. En concret, el siamès, que es diu Maw, anava "dins del transportador i subjecte amb un cinturó".
"Sempre ho fem així. Abans no érem tan estrictes, però des que va morir la gosseta d'una companya de feina, no ho dubtem", indica l'Eva. Es refereix a un altre sinistre d'una manresana que, en un desplaçament amb dues amigues i la seva Shih Tzu pel sud de França, es va sortir de la carretera uns anys enrere. Les dones van quedar ferides, la gossa, Margaret, no va sobreviure. "Malgrat que no anaven a molta velocitat, però la duien solta, sense lligar, a la falda", explica l'Eva.
Més d'un terç dels catalans i espanyols viatja amb els seus animals de companyia, sobretot a l'estiu. Sovint, els gats i els gossos són considerats membres de la família. En canvi, les persones no en tenen sempre la cura necessària. De fet, en un de cada deu trajectes, no es respecten les normes en aquest aspecte. Les dades provenen d'un estudi finançat per la marca especialitzada Royal Canin i el Real Automóvil Club de España (RACE), amb el suport de la Dirección General de Tráfico i el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Els cinturons i els arnesos són els mètodes de subjecció que empren més de la meitat dels conductors i acompanyants per als seus animals. HI ha sistemes, com els transportadors, que s'utilitzen en combinació amb el cinturó del vehicle o els ancoratges IsoFIX. Una minoria fa servir barres o xarxes de separació. Com recorden els experts, quan un animal no va subjecte, es pot convertir en un perill enorme per a ell mateix i per a la resta d'ocupants del cotxe.
El gat o el cos poden sortir projectats a gran velocitat per una col·lisió, un cop de volant sobtat o una frenada d'emergència. Diversos experiments duts a terme amb el màxim rigor demostren que, per l'efecte de la inèrcia, un gat o un gos de cinc quilos, en un xoc a 60 quilòmetres per hora, multiplica el seu pes per 56. Per tant, l'animal sortiria disparat en un accident com aquest com si fos un cos de 280 quilos. Això va ser el que va passar en el sinistre en què la companya de l'Eva va perdre la seva Shih Tzu.
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»