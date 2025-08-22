La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS
La majoria dels velocímetres dels vehicles i de les aplicacions de navegació no mostren la velocitat real
Rubén Burillo
La majoria dels velocímetres dels vehicles i de les aplicacions de navegació no mostren la velocitat real. Segurament més d’una vegada has passat davant d’un radar i has pensat que anaves a més velocitat de la permesa en mirar el teu comptaquilòmetres. Això pot ser perquè la velocitat que marca el cotxe no coincideix amb la del GPS, però, saps per què?
La Direcció General de Trànsit (DGT) va sancionar més de 3,3 milions de conductors a Espanya per excés de velocitat l’any 2024. Encara que aquesta xifra representa una disminució respecte a l’any anterior, superar la velocitat permesa continua sent la infracció més comuna a les carreteres espanyoles. Però, per controlar la nostra velocitat, a qui hem de fer cas, al velocímetre o al GPS?
Multes per excés de velocitat
No està permès superar la velocitat màxima que estipuli la via, ni tan sols en avançaments. També és sancionable circular a una velocitat molt reduïda (segons el reglament, com a mínim s’ha d’anar a la meitat de la velocitat permesa). Per exemple, en una autopista o autovia amb el límit de velocitat de 120 km/h no es pot circular a menys de 60 km/h.
Les multes per excés de velocitat varien depenent de les xifres que s’assoleixin i del que indiqui la via per la qual circulem. La Direcció General de Trànsit (DGT) té establertes les diferents sancions per superar el límit de velocitat permès en tots els casos.
Per què no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS?
La diferència entre la velocitat real i la del comptaquilòmetres està prevista expressament per a la seguretat dels conductors. El GPS té un mínim marge d’error i el velocímetre integrat del vehicle marca més velocitat de la real. Cap dels dos serà exacte al 100%, però tampoc no s’ha de prémer l’accelerador per intentar ajustar-se al màxim possible a la velocitat permesa.
Aquesta divergència de velocitat ajuda a no circular més ràpid del que toca. I la raó és per llei. La normativa de la Unió Europea, concretament el Reglament UN ECE 39, estableix que el teu vehicle no pot mostrar una velocitat inferior a la que circula en realitat. Per això, tots els cotxes marquen més velocitat de la real i el GPS dona una informació més exacta.
