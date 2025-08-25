La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
S’anomena “efecte elefant” i es pot evitar seguint aquesta recomanació
Álex Pareja
La DGT recomana cordar els cinturons de seguretat dels seients de darrere del vehicle fins i tot quan no hi ha passatgers. Aquesta recomanació encara és més important a l’estiu, quan solem viatjar amb el maleter ple. Per què és tan important fer-ho?
El perill de "l'efecte elefant"
Aquesta recomanació, que fa anys que s’indica, serveix per evitar l’anomenat “efecte elefant”, que fa referència al perill que poden suposar els objectes que van solts dins del maleter i que poden sortir projectats cap a l'interior del vehicle en cas de frenada o accident.
No és gens impossible que els objectes que portem al maleter puguin travessar els seients del darrere i suposin un autèntic perill per als passatgers de l’interior. Per això, aquesta és una mesura que busca prevenir un possible accident.
Perquè te’n facis una idea, un telèfon mòbil pot impactar amb una força equivalent a més de 12 quilos si es viatja a 90 quilòmetres per hora. Imagina, doncs, què poden suposar objectes més pesants com maletes, motxilles plenes o neveres... un risc considerable que no s’ha d’ignorar.
Utilitzant els cinturons de seguretat del darrere, encara que no hi hagi passatgers, es fixa el respatller dels seients i s’evita que cedeixin o que es desplacin en cas d’accident, una de les accions que podria provocar que els objectes del maleter arribessin a l’interior.
Res d’objectes solts al darrere
A més, com a recomanació addicional, la DGT adverteix que transportar objectes solts als seients del darrere és molt perillós, ja que poden convertir-se en autèntics projectils, i recorda que tots els objectes pesants han d’anar degudament guardats al maleter.
