Se t’ha punxat la roda del cotxe? Aquest és el truc d’un mecànic per “reparar” el pneumàtic en un minut
Un expert de Tallers Ebenezer explica una solució temporal per circular amb seguretat fins arribar al taller
Luis Miguel Mora
Si alguna vegada se t’ha punxat la roda del cotxe, saps com de complicat pot ser canviar-la, sobretot si estàs sol. En aquells moments és fonamental disposar de les eines adequades i seguir els passos correctes per evitar accidents. No obstant això, si no tens el necessari per canviar-la, pots circular alguns quilòmetres amb aquest senzill truc que ha compartit un mecànic de Tallers Ebenezer.
Aquestes avaries són de les més comunes que poden patir els conductors. Per això, el consell compartit per aquest expert serà de gran utilitat per a molta gent. El primer que has de fer és inflar la roda amb uns 2 bar de pressió d’aire, de manera que, aplicar aquesta solució temporal sigui més fàcil.
Després, amb l’ajuda d’aigua i sabó, localitza el punt exacte de la fuita, que es detecta per l’aparició de petites bombolles. Un cop identificat, cal retirar amb cura l’objecte clavat, com ara un cargol o un clau.
Porta això al cotxe
A continuació, l’especialista recomana utilitzar una metxa de reparació, un recurs barat i fàcil d’aplicar fins i tot a casa o a la carretera. Després de retirar l’objecte, és necessari eixamplar i netejar l’orifici amb una agulla especial, que també serveix per preparar el forat on s’ha d’introduir la metxa. Aquesta eina està feta de cautxú i s’hi col·loca amb l’ajuda d’un ganxo impregnat amb un adhesiu vulcanitzant per facilitar-ne la fixació.
La metxa s’introdueix al forat, deixant sempre un petit extrem a la part exterior per assegurar que quedi ben segellada. En alguns casos, es pot tallar el que sobri, tot i que l’expert recomana deixar-lo aixafat contra la goma per donar-li més durabilitat. Finalment, s’ajusta la pressió del pneumàtic a la mesura correcta i el cotxe ja està llest per circular.
El mecànic recorda que aquest mètode està pensat com una solució temporal i que els pneumàtics s’han de reparar tan aviat com sigui possible en un taller especialitzat, ja que la metxa no garanteix la mateixa durabilitat en trajectes llargs o a altes velocitats.
Gràcies a aquest truc de Tallers Ebenezer, reparar un pneumàtic ja no ha de ser un problema: en tot just un minut i amb materials senzills, qualsevol conductor pot tornar a la carretera amb tranquil·litat fins trobar un taller.
