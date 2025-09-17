La DGT alerta: Sis noves normes per a ciclistes i motoristes que ja estan en vigor
El 2024 van morir 286 motoristes i 46 ciclistes a les carreteres de l’Estat i la Direcció General de Trànsit s'ha fixat com a objectiu reduir aquesta xifra el 2025
També hi ha novetats per als conductors de turismes. Les coneixes?
Luis Miguel Mora
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat en marxa noves mesures per reforçar la seguretat dels conductors de dues rodes, considerats els usuaris més vulnerables de la carretera. Segons dades d'aquest organisme, només l’any passat van morir 332 persones (286 motoristes i 46 ciclistes) a les carreteres de l’Estat. Per reduir aquesta xifra, s’han introduït vuit noves normes que ja han entrat en vigor i que cal conèixer a l'hora de circular.
Noves normes per a motoristes
- Ús obligatori de cascos integrals o modulars i guants de protecció per minimitzar les lesions en cas d’accident.
- Ús obligatori d’elements reflectants visibles a 150 metres en condicions de baixa visibilitat o durant la nit.
- Més pràctiques en trànsit obert als cursos de formació per a nous motoristes, per garantir més experiència abans d’obtenir el permís.
- Possibilitat de circular pel voral a un màxim de 30 km/h en cas d’embussos.
Noves normes per a ciclistes
- Ús obligatori d’elements reflectants visibles a 150 metres en condicions adverses o de nit.
- Possibilitat de circular en sentit contrari en vies urbanes a un màxim de 30 km/h en cas d’embussos, sempre pel centre del carril.
Avís per als conductors
La DGT també alerta els conductors de vehicles a l'hora de conviure amb les motos i les bicicletes. Des d'aquest 2025, han de reduir la seva velocitat a 20 quilòmetres per hora per avançar-los. Així, si la via és de 50 km/h, l’avançament s’haurà de fer a 30 km/h. I, tal com ja està establert, s’ha de mantenir una distància lateral d’1,5 metres en avançar.
Aquesta mesura que ha suscitat molta polèmica entre els conductors, ja que una reducció de la velocitat per avançar suposa un perill més gran entre conductors, atès que en la majoria d’ocasions cal envair el carril contrari per efectuar la maniobra. Segons la DGT, “la diferència de velocitat entre ambdós ja és gran, per la qual cosa la protecció al més feble obliga a reduir la velocitat i no a augmentar-la”.
La DGT recorda que aquestes mesures tenen com a objectiu reduir la mortalitat i augmentar la protecció dels col·lectius més vulnerables a la carretera.
