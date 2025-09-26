Aparcar gratis a Barcelona: opcions sense pagar i... sense multes
Cada vegada és més difícil aconseguir estacionar a la capital catalana sense passar pel caixer o el parquímetre. Però no és impossible
Fa anys que la ciutat de Barcelona viu una transformació urbana imparable: corredors verds, superilles i eixos per a vianants han anat guanyant espai al vehicle privat. L’objectiu? Un “carrer del segle XXI” amb menys contaminació i soroll, més comerç de proximitat i un entorn més amable per a tothom. Avingudes com la Meridiana, la Diagonal o la Via Laietana ja són exemples clars d’aquest canvi. Però aquesta metamorfosi té un preu per als conductors: la desaparició progressiva de places d’aparcament al carrer, ja siguin verdes per a residents, blaves d’estacionament, grogues de càrrega i descàrrega o fins i tot les antigues zones blanques gratuïtes. Per això, cada vegada costa més aparcar gratis a Barcelona, però no és una missió impossible. En aquest article t'ho demostrem.
Oferta molt reduïda
Des de principis de segle, l’oferta d’aparcament de turismes a Barcelona s’ha reduït un 32,4% en les primeres dues dècades, percentatge que escala fins al 44% si s’agafa com a referència l’any amb més places (2004). De moment, només hi ha 9 –d’un total de 73 barris– on no s’ha implantat cap modalitat d’àrea verda: Baró de Viver, el Bon Pastor, Trinitat Vella, Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, les Roquetes, Canyelles i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.
A més d’aquests barris lliures encara d’àrees verdes, fins ara hi ha almenys sis zones on es pot trobar aparcament gratuït a la capital catalana: Montjuïc,a prop de les platges, la Maquinista, la Sagrera, Guinardó-Vall d’Hebron, Pedralbes i la Zona Universitària.
Recentment, s’ha perdut un dels aparcaments gratuïts emblemàtics de la ciutat. Parlem del centre comercial Westfield La Maquinista que, situat al barri del Bon Pastor –al districte de Sant Andreu–, disposa de dues plantes subterrànies de pàrquing i una exterior en què, fins fa relativament poc –novembre passat–, es podia aparcar sense pagar ni un euro i sense límit de temps. Però, a partir d’ara, els usuaris tindran accés només a tres hores d’estacionament gratuït, amb una quarta hora bonificada sota certes condicions.
Dit això, passem a veure on sí que encara es pot deixar el cotxe sense passar pel caixer o el parquímetre.
Aquestes són les zones on aparcar gratis a Barcelona
Montjuïc
La muntanya de Montjuïc, que està plena de parcs i jardins, museus, centres culturals i instal·lacions esportives, no té àrees de limitació horària d’aparcament –és a dir, és gratuït aparcar a totes–, així com als carrers veïns del Poble-sec, com el carrer Lleida, carrer Mèxic i el passeig de la Zona Franca. Fins fa poc, el MNAC disposava d’un aparcament gratuït a l’aire lliure, que ha passat a ser de pagament.
A prop de les platges
A l’avinguda del Litoral, molt a prop del Fòrum i enganxat a la platja, hi havia un ampli pàrquing exterior gratuït que ara està tancat per construir un parc. I al carrer Llull 358 existia un altre ampli solar on fins al març passat es podia aparcar gratis. Ara només es pot estacionar gratis en algunes vies a prop del Port Olímpic: als carrers veïns a la presó de dones de Wad-Ras, per exemple, queden encara zones blanques d’aparcament gratuït.
La Sagrera
Al sud de la zona del centre comercial de Westfield La Maquinista, on fins ara es podia aparcar gratis i sense límit de temps, es troba el barri de la Sagrera, una zona similar a la del Bon Pastor en les quals també hi ha places d’aparcament al carrer.
Guinardó-Vall d’Hebron
Al passeig de la Vall d’Hebron, al costat mar, hi ha places gratuïtes per aparcar. No obstant això, a la zona muntanya, que fins fa poc també disposava d'aparcament gratuït, ja hi ha estacionament regulat per a residents. A Horta-Guinardó, un dels districtes més afectats per la nova àrea verda, es pot trobar aparcament sense cost als voltants del Velòdrom. També al recinte Mundet, situat a prop d'aquest, era possible aparcar de manera gratuïta fins fa poc. No obstant, ara empren un sistema de registre per a empleats i altres usuaris del recinte.
Zona Universitària
Situada a l’entrada est de Barcelona, a un costat i l’altre de l’avinguda Diagonal i al voltant del Palau Reial, és la zona a la qual s’accedeix si s’entra a Barcelona per l’autopista A-2. A prop del tanatori de les Corts hi ha un solar d'aparcament gratuït, així com als carrers veïns. No obstant, la proximitat de les facultats i el Camp Nou fan que sigui complicat trobar pàrquings lliures de pagament.
Pedralbes
La zona residencial més exclusiva de Barcelona, situada prop de la Zona Universitària, encara compta amb multitud de places de pàrquing gratuït tant a la seva avinguda principal (l’avinguda Pedralbes) com als carrers que la tallen i als voltants del monestir de Pedralbes.
