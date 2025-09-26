Quines són les principals causes dels incendis del vehicles?
Un camió ha quedat completament calcinat aquest divendres a la C-25. T'expliquem què pot provocar aquesta mena d'incidents
Manresa
L'incendi d'un vehicle ha obligat a tallar aquest divendres al matí l'eix Transversal (C-25) en sentit Lleida, a Rajadell, durant més de quatre hores. En aquesta ocasió, ha estat un camió el que ha quedat completament calcinat per les flames, però els turismes també poden patir d'aquest mal. Quins motius provoquen principalment que un vehicle s'incendiï?
Principals causes
Fuites de combustibles i líquids inflamables
- El combustible (benzina, dièsel) és extremadament inflamable. Si hi ha fugues en línies de combustible, dipòsits, o en sistemes d’injecció, qualsevol espurna o superfície calenta pot iniciar un incendi.
- Fuites d’oli, líquids de transmissió, líquids de refrigeració també suposen risc si arriben a components calents del motor.
Falles en el sistema elèctric
- Cables amb aïllament deteriorat, connexions fluixes / corrosió, bateries defectuoses, alternadors amb problemes. Aquests poden generar curtcircuits i espurnes.
- Instal·lacions elèctriques auxiliars mal fetes (llums addicionals, sistemes de so, carregadors, etc.).
Sobre escalfor / falles mecàniques
- Una falta de manteniment del sistema de refrigeració, ventalls o bombes de líquid refrigerant pot fer que el motor s’escalfi massa.
- Components com el col·lector d’escapament, catalitzadors que arriben a temperatures molt altes poden fer ignició de materials propers.
Defectes de disseny o fabricació
- Alguns models de vehicles han estat objecte de retirades (“recalls”) per problemes d’enginyeria que augmenten el risc d’incendi.
- Ús de materials de baixa qualitat, components inadequats, errors durant la fabricació o instal·lació defectuosa.
Manteniment deficient
- No fer revisions periòdiques, deixar que les fuites es mantinguin sense reparar, deixar que els sistemes elèctrics es degradin pel temps o exposició (humitat, corrosió)
- No netejar residus (oli, greixos, fulles, brutícia) que poden acumular-se prop de fonts de calor.
Col·lisions i danys externs
- Accidents que trenquen línies de combustible, enderroc de tubs, impactes que exposen components calents o creen fuites.
- Impactes que danyen el sistema elèctric o la bateria.
Causes externes o humanes / imprudències
- Mala manipulació de combustibles, transportar bidons de gasolina o productes inflamables dins del vehicle de forma impròpia.
- Modificacions elèctriques fetes per propietaris no professionals, ús de peces no homologades.
Factors agreujants
- Temperatures ambientals elevades (estiu) i exposició directa al sol poden incrementar la probabilitat d'ignició si hi ha fuites o components crítics a l’aire lliure.
- Acumulació de residus, greixos o brutícia sota el motor o prop dels tubs d’escapament.
- Vehicles que no s’utilitzen sovint o que es mantenen aparcats en espais tancats amb ventilació pobra.
Prevenció
Per reduir el risc d’incendis, aquestes mesures són útils:
- Revisions periòdiques del sistema de combustible, del circuit elèctric, de la bateria i del sistema de refrigeració.
- Reparació immediata de fuites de líquids (combustible, oli).
- Cal assegurar que les connexions elèctriques estan ben fetes, sense corrosió, borns ben ajustats.
- Evitar modificacions informals que puguin generar sobrecàrregues o mal ajustaments.
- No carregar dins del vehicle objectes o líquids inflamables sense les condicions de seguretat adequades.
- Mantenir net el vehicle, especialment sota el motor, evitant que s'acumuli greix, fulles seques, etc.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna