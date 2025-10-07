Els 10 errors més comuns que pots detectar abans de passar la ITV
7 de cada 10 cotxes presenten alguna avaria i 1 de cada 3 almenys una de crítica
Fernando Álvarez
Ni la calor ni el fred canvien la realitat: les avaries més habituals es repeteixen tot l’any. La bona notícia és que, en la majoria dels casos, solen donar senyals abans de fallar. Amb la ITV com a cita obligatòria, convé arribar-hi previngut: a l'Estat, gairebé el 10% del parc de vehicles de menys de 25 anys no té la ITV en vigor o no ha tramitat la baixa administrativa. Aproximadament un de cada cinc no supera la inspecció a la primera; és a dir, prop del 18-20% resulten desfavorables en el primer intent.
Detectar i resoldre problemes abans d’anar-hi evita segones visites i estalvia temps en èpoques de més demanda. Amb aquest objectiu, avui et resumim les 10 avaries més repetides i les senyals més habituals perquè les puguis reconèixer a casa abans de passar la ITV.
1. Emissions (lambda, DPF, catalitzador)
Senyals: llum del motor encesa, consum elevat.
Què fer: canviar el filtre d’aire i evitar trajectes molt curts; si persisteix, revisar el DPF o el catalitzador.
2. Mescla/aire (MAF/MAP)
Senyals: falta de potència, ralentí inestable.
Què fer: comprovar els tubs i l’admissió; si no millora, revisar el sensor MAF/MAP.
3. Encesa (bugies, bobines, “misfire”)
Senyals: vibracions, parpelleig de la llum del motor.
Què fer: no forçar el motor i substituir la bugia o la bobina del cilindre afectat.
4. Fregaments/estabilitat (ABS, ESP, sensors de roda)
Senyals: testimonis encesos, pedal esponjós.
Què fer: canviar el líquid de frens (cada 2 anys) i revisar sensors o cablejat de les rodes.
5. Bateria de 12 V / càrrega (alternador)
Senyals: arrencada lenta, llums que “respiren”.
Què fer: netejar els borns, comprovar la massa i fer una prova de bateria/alternador.
6. Refrigeració (termostat, ventilador, bomba d’aigua)
Senyals: l’agulla de temperatura puja en embussos o pujades.
Què fer: revisar el nivell en fred, el termòstat i els ventiladors.
7. Climatització (A/C: compressor i trampilles)
Senyals: refreda poc, males olors, cabal irregular.
Què fer: canviar el filtre de l’habitacle, desinfectar i revisar compressor/trampilles.
8. Pneumàtics i TPMS
Senyals: avís de pressió, desgast irregular.
Què fer: ajustar la pressió segons la càrrega i revisar vàlvules i sensors.
9. Sistema EVAP (vapors de combustible)
Senyals: olor de benzina, llum del motor sense altres símptomes.
Què fer: comprovar la tapa del dipòsit i possibles microfuites.
10. Direcció i suspensió
Senyals: cops en sots, volant tort, deriva lateral.
Què fer: revisar pressions, jocs i fer alineació si cal.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes