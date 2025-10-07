Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els 10 errors més comuns que pots detectar abans de passar la ITV

7 de cada 10 cotxes presenten alguna avaria i 1 de cada 3 almenys una de crítica

Una etiqueta de la ITV

Una etiqueta de la ITV / AGÈNCIA

Fernando Álvarez

Manresa

Ni la calor ni el fred canvien la realitat: les avaries més habituals es repeteixen tot l’any. La bona notícia és que, en la majoria dels casos, solen donar senyals abans de fallar. Amb la ITV com a cita obligatòria, convé arribar-hi previngut: a l'Estat, gairebé el 10% del parc de vehicles de menys de 25 anys no té la ITV en vigor o no ha tramitat la baixa administrativa. Aproximadament un de cada cinc no supera la inspecció a la primera; és a dir, prop del 18-20% resulten desfavorables en el primer intent.

Detectar i resoldre problemes abans d’anar-hi evita segones visites i estalvia temps en èpoques de més demanda. Amb aquest objectiu, avui et resumim les 10 avaries més repetides i les senyals més habituals perquè les puguis reconèixer a casa abans de passar la ITV.

1. Emissions (lambda, DPF, catalitzador)

Senyals: llum del motor encesa, consum elevat.

Què fer: canviar el filtre d’aire i evitar trajectes molt curts; si persisteix, revisar el DPF o el catalitzador.

2. Mescla/aire (MAF/MAP)

Senyals: falta de potència, ralentí inestable.

Què fer: comprovar els tubs i l’admissió; si no millora, revisar el sensor MAF/MAP.

3. Encesa (bugies, bobines, “misfire”)

Senyals: vibracions, parpelleig de la llum del motor.

Què fer: no forçar el motor i substituir la bugia o la bobina del cilindre afectat.

4. Fregaments/estabilitat (ABS, ESP, sensors de roda)

Senyals: testimonis encesos, pedal esponjós.

Què fer: canviar el líquid de frens (cada 2 anys) i revisar sensors o cablejat de les rodes.

5. Bateria de 12 V / càrrega (alternador)

Senyals: arrencada lenta, llums que “respiren”.

Què fer: netejar els borns, comprovar la massa i fer una prova de bateria/alternador.

6. Refrigeració (termostat, ventilador, bomba d’aigua)

Senyals: l’agulla de temperatura puja en embussos o pujades.

Què fer: revisar el nivell en fred, el termòstat i els ventiladors.

7. Climatització (A/C: compressor i trampilles)

Senyals: refreda poc, males olors, cabal irregular.

Què fer: canviar el filtre de l’habitacle, desinfectar i revisar compressor/trampilles.

8. Pneumàtics i TPMS

Senyals: avís de pressió, desgast irregular.

Què fer: ajustar la pressió segons la càrrega i revisar vàlvules i sensors.

9. Sistema EVAP (vapors de combustible)

Senyals: olor de benzina, llum del motor sense altres símptomes.

Què fer: comprovar la tapa del dipòsit i possibles microfuites.

10. Direcció i suspensió

Senyals: cops en sots, volant tort, deriva lateral.

Què fer: revisar pressions, jocs i fer alineació si cal.

