Toyota Professional: una gamma completa per a cada necessitat de transport
Toyota compta amb una gamma professional formada per una pickup i cinc furgonetes, amb una gran varietat de mides i característiques, a més d'oferir una cobertura extraordinària
Bego Contreras
Aquesta gamma de vehicles pretén donar resposta a les necessitats de transport i de mobilitat dels clients. Per la seva banda, les furgonetes Proace City i Proace, que presenten mides des de compacte fins a gran, es troben disponibles en versions de càrrega (Proace Max, amb dimensions XL) i passatgers (Verso).
D'altra banda, la pickup Toyota Hilux es comercialitza en un format únic, que combina espai per a passatgers amb càrrega, oferint un vehicle que destaca per la robustesa i per la tracció 4x4 amb reductora.
Motors adaptats
La gamma de furgonetes Toyota Professional ofereix tant propulsors elèctrics, ideals per moure's sense emissions i accedir sense restriccions als centres urbans, com motors dièsel, capaços de suportar càrregues més grans i recórrer llargues distàncies sense limitacions. Les versions elèctriques compten amb l'Etiqueta Zero, mentre que les dièsel porten l'Etiqueta C.
Pel que fa al pickup, incorpora un motor dièsel Mild Hybrid 48V, cosa que li atorga el distintiu ambiental Eco.
Garantia de confiança
Tota la línia està recolzada per una garantia de fàbrica de 3 anys o 100.000 quilòmetres. Les variants elèctriques, a més, afegeixen una cobertura especial per al mòdul de bateries de 8 anys o 160.000 quilòmetres.
Si les revisions es realitzen en tallers oficials Toyota, la garantia es pot ampliar anualment fins a arribar a 15 anys o 250.000 quilòmetres, segons el que passi primer. Aquest programa, anomenat Toyota Relax, ofereix una tranquil·litat extra als propietaris davant de qualsevol possible incidència.
Toyota Hilux
Toyota Hilux fa 5,32 metres de llarg i disposa de doble cabina, amb quatre portes i cinc places, a més d'una zona de càrrega independent amb capacitat per a 1.000 quilos.
El seu sistema combina un motor dièsel 2.8 de 204 CV amb un canvi automàtic de sis velocitats i un motor elèctric de 16 CV que assisteix a l'arrencada, ajudant a reduir el consum i les emissions.
Gràcies a la seva robusta construcció, tracció total 4x4 i reductora, ofereix un rendiment excel·lent fora de l'asfalt. És un vehicle preparat tant per a treballs exigents com per a suports a zones rurals, forestals, costaneres o de muntanya.
Toyota Proace City
Proace City és el model més compacte, dissenyat per a tasques en entorn urbà. S'ofereix a dues longituds, L1 (4,40 m) i L2 (4,75 m), amb una capacitat de càrrega de fins a 4,4 m³ i 1.000 kg. La cabina davantera es pot configurar amb dos o tres seients.
Està disponible amb un motor dièsel 1.5 de 100 CV i transmissió manual de sis marxes, que aconsegueix un consum mitjà de només 5 l/100 km, i també en versió elèctrica (136 CV) amb una bateria de 50 kWh que ofereix fins a 330 km d'autonomia.
Toyota Proace
De dimensions més grans que Proace City, Toyota Proace conserva el seu caràcter de vehicle comercial. S’ofereix amb dues longituds: L1 (4,98 m) i L2 (5,33 m), amb tres places davanteres i una àmplia zona de càrrega del darrere.
La gamma mecànica inclou un motor dièsel 1.5 de 120 CV amb canvi manual de sis marxes, i dues variants elèctriques de 136 CV, amb bateries de 50 i 75 kWh, que proporcionen autonomies de fins a 220 i 350 km, respectivament.
Toyota Proace City Verso
La variant Proace City Verso està orientada al transport de passatgers, amb finestres laterals i seients addicionals, apropant-se al concepte de monovolum.
El model L1 (4,40 m) compta amb cinc places, mentre que l’L2 (4,75 m) es pot configurar amb cinc o set.
Pel que fa a motoritzacions, la versió elèctrica manté les especificacions del Proace City elèctric. La gamma dièsel ofereix 100 o 130 CV, ampliant les opcions segons les necessitats. El motor de 130 CV es pot associar a un canvi automàtic de vuit velocitats, mentre que el de 100 CV equipa una caixa manual de sis.
Toyota Proace Verso
La versió Proace Verso està destinada al transport de persones i comparteix les dues longituds de carrosseria. Ofereix entre 6 i 9 places, segons configuració, i es pot adaptar amb versions especials, com una per a persones amb mobilitat reduïda o una camperitzada per a activitats a l'aire lliure.
També disposa d'accessoris pràctics, com un portabicicletes retràctil integrat al para-xocs del darrere, que s'extreu quan es necessita i s'oculta en no fer-lo servir.
La seva oferta mecànica inclou motors dièsel 2.0 de 145 CV (manual de sis marxes) i 180 CV (automàtic de vuit), a més de dues versions elèctriques idèntiques a les del model comercial: 136 CV, amb bateries de 50 o 75 kWh i autonomies de fins a 220 i 350 km respectivament.
Toyota Proace Max
Finalment, la Proace Max representa l'alternativa més gran. Disponible en tres longituds (L2, L3 i L4) —de 5,41, 5,99 i 6,36 metres, respectivament— i dues alçada s (2,2 i 2,5 m), ofereix fins a 17 m³ de volum útil i pot carregar fins a 1.500 kg.
La seva gamma de propulsors és específica: la versió elèctrica desenvolupa 272 CV, equipa una bateria de 110 kWh i aconsegueix una autonomia de fins a 420 km. En dièsel, munta motors 2.2 amb 120 i 140 CV (manual de sis marxes) o 180 CV (automàtic de vuit velocitats).
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida