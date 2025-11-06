La ruta de l'èxit d'AutoBages continua
L’equip del concessionari bagenc de Ford torna a ser distingit per la marca per seva excel·lència en atenció al client
AutoBages, concessionari oficial de Ford afirma el seu lideratge dins la xarxa de concessionaris de la marca a l’Estat, obtenint per segona vegada consecutiva el reconeixement com a un dels millors concessionaris Ford d'Espanya. Aquest guardó, atorgat per Ford Iberia, premia la constància, la qualitat en el servei i la implicació d’un equip que ha fet de la satisfacció del client la seva principal raó de ser.
Durant l’acte de lliurament, Marta Henríquez, directora de Vehicles Comercials de Ford Espanya, va felicitar tot l’equip per la seva trajectòria i per mantenir un model de concessionari que combina proximitat, innovació i confiança. "AutoBages Ford és un exemple del que significa treballar amb passió per la marca i per les persones. Any rere any demostren que l’excel·lència no és un objectiu puntual, sinó una manera de fer", va destacar.
Per la seva banda, Josep Estany, director d’AutoBages Ford, va rebre el premi amb agraïment i orgull, recordant que darrere d’aquest reconeixement hi ha "moltes hores de feina, dedicació i un equip humà que sempre dóna el millor de si mateix". Estany va voler posar en valor "la confiança dels clients, que són el motor que ens empeny a continuar millorant cada dia".
El concessionari bagenc ha sabut consolidar una fórmula d’èxit basada en tres pilars: servei personalitzat, aposta per la digitalització i compromís amb el territori. Des de Manresa, AutoBages Ford s’ha convertit en un referent per la seva manera d’entendre la mobilitat com una experiència integral, amb una atenció que va molt més enllà de la venda del vehicle.
Amb una trajectòria de més de cinquanta anys al servei dels clients, el concessionari ha viscut de prop totes les transformacions del sector. L’arribada de la mobilitat elèctrica, els nous hàbits de consum i l’aposta per la sostenibilitat han estat reptes que el concessionari ha sabut convertir en oportunitats. La seva adaptació constant, juntament amb una ferma aposta per les persones, l’han situat com a exemple dins la xarxa Ford, per les seves xifres, però també per la seva manera de treballar.
El reconeixement de Ford Iberia valora els resultats comercials, però sobretot la qualitat del servei postvenda, la satisfacció del client i el compromís social. En aquest sentit, AutoBages Ford manté una estreta relació amb tot el territori de la regió de la Catalunya central, fet que la marca ha sabut valorar i premiar.
