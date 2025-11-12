El problema dels motors més venuts a Espanya: les avaries dels cotxes híbrids que et poden sortir cares
Aquest tipus de motoritzacions electrificades ja suposen un percentatge alt de les vendes de cotxes, tal com s'ha constatat aquest mes d'octubre
Andrea Gil Modrego
El tancament d’aquest mes d’octubre ha constatat una realitat que ja és sabuda per tothom: els motors híbrids són els preferits dels conductors espanyols. I és que són pràctics i eficients, no obliguen els propietaris a buscar un endoll per recarregar i permeten obtenir l’etiqueta Eco de la DGT amb tots els seus avantatges. A més, no són tan cars com els elèctrics purs o els híbrids endollables.
Això sí, no estan exempts d’avaries. Aquests motors, que segons Anfac (Assoació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions) ja sumen 350.762 unitats venudes aquest any 2025, tenen problemes propis i cal tenir-los en compte.
Avaries dels cotxes híbrids
Norauto ha elaborat una llista amb els problemes que més fan patir als propietaris de vehicles híbrids no endollables. Segons Víctor Pardo, responsable de reparació electrònica i vehicle elèctric de Norauto Espanya, “els híbrids combinen el pitjor de dos mons quan es tracta d’avaries: els possibles errors dels motors de combustió i els específics del sistema elèctric”.
- Bateria d’alt voltatge. És, sens dubte, la més temuda. Substituir-la pot costar més de 6.000 euros. La seva degradació afecta directament el rendiment elèctric i l’autonomia del vehicle. Tot i que la majoria de fabricants ofereixen garanties d’uns 8 anys o 160.000 quilòmetres, la seva capacitat es redueix amb el temps.
- Sistema elèctric i cablejat. Les fallades en l’aïllament o els curtcircuits poden costar entre 500 i 2.000 euros. A més, localitzar-ne l’origen no sempre és senzill.
- Inversor de corrent i caixa de canvis automàtica. Són peces clau per a la transició entre el motor tèrmic i l’elèctric. Una reparació pot arribar fins als 4.000 euros.
- Centraletes i sensors. Qualsevol error en aquests elements electrònics pot costar entre 300 i 1.500 euros, afectant tant el consum com la seguretat.
- Caixa de transferència (‘transfer’). En vehicles de tracció total, un mal manteniment o un ús incorrecte del sistema poden provocar sorolls, vibracions o dificultats per canviar de mode de tracció.
Com evitar un ensurt
Per prevenir aquestes avaries, Norauto recomana revisions periòdiques del sistema elèctric i acudir sempre a tallers especialitzats en tecnologia híbrida. Una revisió electrònica pot detectar problemes abans que es converteixin en un malson per a la butxaca.
Els cotxes híbrids són eficients, però no immunes als problemes derivats de l’ús i el desgast. Un manteniment preventiu i especialitzat és la millor manera de mantenir a ratlla certes avaries que, amb el temps, poden esdevenir un problema greu.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor