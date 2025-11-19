Llums V16: tot el que has de saber sobre aquest dispositiu obligatori a partir de l'1 de gener
Aquests dispositius lluminosos seran obligatoris a partir de l'1 de gener del 2026 i molts conductors tenen dubtes sobre ells
Fernando Álvarez
Tot i que a partir de l'any que ve els vehicles matriculats a Espanya hauran de portar una llum V16 connectada per senyalitzar un incident a la carretera i evitar atropellaments, encara són moltes les interrogants que hi ha al voltant d'aquests dispositius.
Per això, a continuació et portem els principals dubtes -amb els corresponents aclariments- dels conductors espanyols sobre aquests dispositius, perquè puguis comprar-lo i incloure'l al teu vehicle si és que encara no ho has fet.
Quins vehicles han de portar llum V16?
L'obligatorietat de les llums V16 està decretada, per llei, per a turismes, vehicles mixtos, autobusos i automòbils destinats al transport de mercaderies.
Les motocicletes l'han de portar?
Els vehicles de dues rodes no estaran obligats a portar els llums V16 l'any que ve, malgrat els avantatges que té tenir-ne un. El motiu principal continua sent la seva mida, tot i ser molt més petits que els triangles tradicionals d'emergència.
Hi ha algun vehicle que ja estigui obligat a portar-la?
Sí, les autocaravanes. A diferència dels altres vehicles que fins a l'1 de gener de 2026 poden triar fer servir el triangle de seguretat o la llum V16, a les autocaravanes ja és obligatori fer servir les balises.
Com diferenciar les V16 connectades de les analògiques?
Hi ha diverses maneres de saber si ens trobem davant d'una balisa connectada i certificada:
- Preu: atès que la balisa està obligada a tenir inclòs un pla de dades d'almenys 12 anys, si trobem unitats per sota dels 25 € haurem de sospitar, ja que molt probablement es tractarà d'una balisa no connectada.
- Caixa: a l'empaquetatge hi ha de figurar la data de caducitat i l'IMEI (codi únic que indica que porta una targeta de comunicacions).
- Dispositiu: totes les balises connectades han de portar gravada a la part superior el número de certificació.
- Font oficial: si encara tenim dubtes podem consultar els models certificats a la web de la DGT.
Què vol dir que la V16 estigui connectada?
El fet que el dispositiu estigui connectat representa un extra de seguretat, ja que a més de senyalitzar visualment els cotxes, també ho fa de manera virtual en enviar de manera immediata i automàtica una notificació al centre de control de trànsit de la DGT indicant la localització exacta del vehicle.
Aquesta informació és compartida en temps real a través de la Plataforma DGT 3.0 i del Punt d'Accés Nacional als altres usuaris de la via. Es tracta d'una informació que està anonimitzada i, per tant, en cap cas no inclou nom, matrícula o qualsevol altra dada personal que pogués permetre identificar l'usuari.
Es poden fer servir els llums V16 a l'estranger?
Sí, els vehicles en circulació internacional han de complir les disposicions del país on estan matriculats.
Quins són els avantatges davant dels triangles de seguretat?
Són molts els avantatges que té la balisa davant del triangle d'emergència permetent:
- Col·locar la balisa des de l'interior del vehicle, sense treure's el cinturó.
- Activar el dispositiu amb un sol gest, de manera ràpida i senzilla.
- Adaptar-se a qualsevol mena de vehicle, incloses les motocicletes, gràcies a la seva mida compacta.
- Facilitar l'ús a persones amb mobilitat reduïda, ja que no requereix baixar a la calçada.
- Alertar en temps real la resta d'usuaris en enviar automàticament la ubicació al centre de control de la DGT.
Les balises s'adhereixen a qualsevol superfície, encara que no sigui metàl·lica?
Segons Netun Solutions -empresa especialitzada en el desenvolupament de balises connectades-, encara que la norma únicament contempla que “l'equip estarà dissenyat per quedar estable sobre una superfície plana”, les balises de Help Flash estan dissenyades amb una base de gomes antilliscants que ajuden a mantenir la subjecció fins i tot en superfícies llises no metàl·liques, com ara sostres de fibra, de vidre o plàstics.
Els llums V-16 poden explotar a causa de temperatures extremes?
És un fet molt improbable. Els llums V16 usen piles alcalines en lloc de bateries de liti precisament per reduir aquests riscos. Tot i això, la recomanació és guardar els llums V16 en un lloc fresc dins del cotxe (com la guantera) per així reduir el risc.
