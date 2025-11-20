Controvèrsia sobre la llum V16: pot rastrejar-nos sense estar activada?
Protecció de Dades emet un comunicat per fer callar part de les crítiques que circulen per internet, referides a la possibilitat que els dispositius registrin els moviments o la identitat de l’automobilista
Patricia Martín
L’Agència de Protecció de Dades ha emès un comunicat per desmentir que les balises V16, obligatòries per senyalitzar una emergència a les carreteres a partir de l’1 de gener de 2026, permetin revelar la identitat del conductor o del vehicle avariat. L’aclariment pretén acallar bona part de les crítiques del moviment anti-balises a internet, on es bolquen crítiques sobre el seu preu, la seva utilitat, la seva obligatorietat i també dubtes sobre quin tipus de dades compartiran les balises, que compten amb un sistema de geolocalització.
Davant això, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) precisa que les balises, que substituiran els tradicionals triangles a l’hora de senyalitzar que hi ha un vehicle avariat a la carretera o que ha patit una emergència, transmeten “el lloc on es troba el vehicle aturat i un identificador tècnic del dispositiu mateix”. “Aquest identificador no està associat a una persona o matrícula, i no existeix cap registre que vinculi el dispositiu amb l’identitat de qui l’utilitza”. Així mateix, aclareix que el comprador no ha de donar les seves dades personals a cap administració en adquirir el producte, de manera que la Direcció General de Trànsit (DGT) no sabrà qui ha comprat el dispositiu.
“Mentre no s’activa, la balisa no transmet cap dada i, en cas de ser activada davant d’una situació d’emergència, la informació que s’envia no permetria saber qui és la persona que condueix ni reconstruir els seus desplaçaments. La balisa emet un senyal mentre està encesa i deixa de fer-ho en apagar-se, sense generar historials de moviments ni enviar dades de manera contínua”, afegeix el comunicat.
Finalment, l’AEPD indica que la norma que regula les balises obliga que es destinin exclusivament a la visibilització del vehicle accidentat i a l’enviament de la ubicació d’un incident en activar-se, “prohibint que incorporin funcionalitats addicionals”.
Projecte DGT 3.0
Les balises formen part del projecte de mobilitat intel·ligent DGT 3.0, que preveu la interconnexió de tots els actors que formen part de l’ecosistema de la mobilitat, des de fabricants de vehicles, navegadors i plataformes de transport públic fins als responsables de les obres, amb la finalitat d’oferir informació del trànsit i de les possibles incidències —com vehicles avariats, accidents o carreteres tallades— als conductors en temps real, a través dels seus navegadors, perquè puguin minimitzar el risc d’accident o planificar millor la seva ruta.
El projecte va néixer el 2017 i l’obligatorietat de les balises li donarà un nou impuls, atès que els dispositius es connecten a DGT 3.0 i transmeten la ubicació concreta del vehicle estacionat en temps real. I aquesta informació es compartirà, al seu torn, amb la resta d’usuaris, de manera anticipada al fet que el conductor arribi al vehicle accidentat, perquè aquest pugui estar previngut i minimitzi el risc d’accident.
