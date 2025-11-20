La DGT posa el focus en aquesta acció molt habitual entre els conductors: "Ho veiem cada dia"
Quan som a la carretera hi ha algunes accions que són il·legals i que et poden costar una bona multa
Rubén Burillo
Al volant cal estar atents a tot, respectant les normes de trànsit, mantenint la distància de seguretat, respectant els límits de velocitat i realitzant les maniobres amb suavitat per evitar imprevistos. La DGT adverteix sobre una acció molt habitual entre els conductors, però que et pot sortir molt cara.
Segons la Direcció General de Trànsit, un 76% dels espanyols admeten que es distreuen sovint mentre condueixen, cosa que posa en risc la seva seguretat i la dels altres usuaris de la via. Les badades quan estem al volant es mantenen com el primer factor més habitual en els sinistres de trànsit, presents al 30% dels accidents mortals (406 casos) que es van produir el 2024.
Entre les distraccions més comunes al volant es troben no portar posat el cinturó de seguretat. Aquesta és una infracció greu que se sanciona amb una multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet si ets el conductor. I fumar mentre es condueix. Si comets aquesta acció et poden multar amb 200 euros. A més, si llences les burilles de la cigarreta per la finestra, la sanció puja a 500 euros i la pèrdua de 6 punts del carnet de conduir.
La DGT avisa sobre aquesta acció habitual entre els conductors
Qualsevol badada al volant pot acabar en un greu accident de trànsit. Per això has d'estar sempre alerta i atent a tot a la carretera. Utilitzar el mòbil és una acció molt perillosa al volant, ja que si vas en una autopista a 120 km/h i decideixes agafar-lo per escriure un missatge, recorres aproximadament 660 metres sense parar tota la teva atenció a la carretera. Fins i tot si respons una trucada, circules 266 metres sense estar pendent de la conducció. A més, tampoc no pots manipular el mòbil mentre condueixes encara que estigui en un suport.
La DGT posa al focus i sanciona durament els conductors que circulin amb el telèfon mòbil. Subjectar-lo amb la mà mentre estàs conduint et pot suposar una multa de 200 euros i 6 punts del carnet de conduir, perquè és una infracció greu i una acció molt perillosa que pot provocar un accident mortal.
Utilitzar el telèfon mòbil mentre poses combustible al teu vehicle també es tracta d'una conducta que pot resultar una mica perillosa, i et poden arribar a multar amb fins a 100 euros si t'enxampen. Aquesta acció només és una infracció en el moment del proveïment. Abans i després és possible utilitzar el mòbil per pagar per exemple. Aquest acte és sancionat per precaució, a causa de la possibilitat de generar espurnes que podrien encendre els vapors de gasolina i provocar un incendi o una explosió.
