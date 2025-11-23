Juan José, mecànic: "Si deixes el cotxe en reserva, estàs escurçant la vida del teu sistema d'injecció"
L'expert ha explicat les possibles conseqüències de tenir un nivell baix de combustible al vehicle
Sarai Bausán García
"Si ets dels que deixa el cotxe en reserva, ho estàs fent malament i estàs escurçant la vida del teu sistema d'injecció". Així de contundent s'ha mostrat Juan José, mecànic dels Tallers Ebenezer de Sevilla Est, sobre les conseqüències que pot comportar per a un vehicle no mantenir un bon nivell de combustible i els danys que pot ocasionar al turisme, tot i que també ha aprofitat l'ocasió per desmentir certs mites o creences sobre aquesta situació.
D'aquesta manera, l'expert ha explicat que aquesta realitat es produeix tant als vehicles que funcionen amb dièsel com als de benzina i que, "encara que ja no és tan dolent com passava abans", continua sent perjudicial en certs aspectes pel cotxe.
"El primer que hauràs sentit és que els cotxes en reserva agafen molta brutícia i que això et farà malbé el circuit, però realment això ara no passa, perquè els dipòsits són de plàstic perquè no s'oxidin ni agafin impureses", ha assenyalat el mecànic sevillà.
Les conseqüències de portar el cotxe en reserva
A més, el mecànic sevillà ha indicat que, actualment, els filtres de combustible que es troben al circuit del vehicle són "de molt bona qualitat" i estan preparats per absorbir les petites impureses que es puguin produir.
Tot i això, ha volgut matisar sobre la incidència d'aquest fet en els turismes: "Si tenim un mal manteniment a l'hora d'afegir o proveir combustible, sí que tindrem uns sediments que els xuclarà amb més facilitat".
Augment de temperatura a la bomba de combustible del cotxe per estar en reserva
Juan José també ha volgut tractar la creença que les bombes de combustible no es refrigeressin bé en no tenir tanta quantitat de líquid. "Tindrem una mica més de temperatura a la bomba, ja que no té tota la refrigeració total que podria tenir".
Tot i això, ha llançat un missatge de tranquil·litat per a les persones que, de forma ocasional, es troben en aquesta situació de reserva: "Tampoc han de tenir més avaries i, com a màxim, és el mateix forador el que pot tenir danys, però sí que és cert que si el cotxe té molt poc combustible i va tenint molts moviments, la bomba anirà aspirant quantitats petites d'aire".
