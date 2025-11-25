Puc utilitzar la llum V16 a altres països? Això és el que diu la DGT
A partir de l'1 de gener del 2026 serà obligatori portar aquesta balisa, però encara hi ha molts dubtes per resoldre sobre ella
Rubén Burillo
La llum V16 és un dispositiu de presenyalització d'accidents que substitueix els triangles. Serà obligatòria portar aquesta balisa a partir de l'1 de gener de 2026, encara que a les autocaravanes ja l'has de portar. Aquesta llum indica que el vehicle ha quedat immobilitzat a la calçada o que té algun problema, però si ens quedem aturats a altres països, es pot utilitzar la balisa V16?
La Direcció General de Trànsit explica que amb el propòsit d'avançar a l'àmbit de la seguretat viària i la reducció d'accidents, neix la V16. Aquest dispositiu és una petita balisa de color groc que es connecta i és capaç d'emetre una llum 360° d'alta intensitat de forma intermitent i contínua almenys durant 30 minuts. La DGT afirma que s'ha de deixar la V16 a la guantera del vehicle i fer-la servir en cas d'avaria o accident.
Què cal fer en cas d'accident o avaria amb la llum V16?
La Direcció General de Trànsit va aclarir que "si tenim una avaria, però podem continuar la marxa, hem d'abandonar com més aviat millor els carrils de circulació i dirigir-nos cap a la primera sortida disponible utilitzant el voral dret. Si no és possible, ens aturarem al voral dret o al lloc on menys molestem".
Quan estiguem aturats “encenem la V16 connectada i la col·loquem al sostre o zona visible del vehicle on arribi la nostra mà”. A més, és molt important "activar els llums d'emergència", i "tot seguit" valorar "si és segur sortir del vehicle a una zona fora de perill sense transitar per la calçada". “Però si no ho veiem clar, és preferible quedar-nos dins del vehicle amb el cinturó de seguretat cordat fins que les condicions permetin sortir”, acaba el vídeo de la DGT.
Puc utilitzar la balisa V16 a altres països?
A partir de l'1 de gener de 2026 serà obligatori portar la llum V16, ja que si no la tens et podran posar una multa de 80 euros. Si el teu vehicle es queda parat a la carretera, has d'encendre la V16 i col·locar-la al sostre o en algun lloc visible, sense necessitat de sortir fora.
Segons la DGT, “tots els vehicles matriculats a Espanya que es troben circulant per un altre país signant de qualsevol dels convenis vigents, poden utilitzar legalment la balisa V16 connectada”. A més, "no cal portar triangles d'emergència".
"Igualment, els vehicles matriculats a altres països que circulin per Espanya podran utilitzar els triangles d'emergència", expliquen des de la Direcció General de Trànsit en un vídeo de X (el que abans era Twitter).
