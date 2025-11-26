Aquestes són les situacions en què està permès utilitzar el clàxon del cotxe
En determinades ocasions pots fer servir la botzina, però si la utilitzes de forma incorrecta a més de ser un perill, et multaran
Rubén Burillo
La funció principal del clàxon és alertar d'un perill altres conductors o usuaris de la via. Tot i això, s'utilitza sovint de forma incorrecta, ja que estem acostumats a tocar la botzina del cotxe quan, per exemple, veiem un amic al carrer, per avisar un altre vehicle que el semàfor s'ha posat en verd, o fins i tot per queixar-nos sobre una maniobra incorrecta d'un altre conductor. Tocar el clàxon en situacions indegudes pot comportar una sanció.
L'article 11 del Reglament General de Vehicles indica que tots els cotxes han d'estar equipats amb un productor de senyals acústics que compleixi els criteris establerts reglamentàriament. Aquest productor de sons és el que habitualment coneixem com la botzina o el clàxon del cotxe, i has de saber que no disposar d'aquest element et pot costar una multa de fins a 200 euros.
En aquestes situacions està prohibit tocar el clàxon
L'ús de la botzina del cotxe també està regulat a l'article 110 del Reglament General de Circulació, que prohibeix utilitzar senyals acústics de so estrident o sense un motiu permès per reglament. Aquestes són les situacions en què no podràs tocar el clàxon i les sancions que et poden posar:
- Utilitzar senyals acústics de so estrident: 80 euros.
- Utilitzar senyals acústics sense motiu reglamentàriament admès: 80 euros.
- No obeir el senyal de prohibit fer senyals acústics (R-310): 80 euros. Aquest senyal normalment està situat en zones properes a hospitals.
- Circular amb un vehicle utilitzant senyals acústics especials sense tenir caràcter de vehicle prioritari, especial o de transport especial: 200 euros.
- Circular amb un vehicle no prioritari amb aparells emissors de senyals acústics especials: 200 euros.
- Com hem dit, conduir un cotxe sense clàxon també suposa una sanció: 200 euros.
Quan es pot fer servir el clàxon?
Com hem dit, la principal funció del clàxon és alertar d'un perill altres conductors o usuaris de la via. Per garantir una conducció responsable i estalviar-te la sorpresa de rebre una multa, aquests són els únics casos en què es permet l'ús del clàxon:
- Per evitar un possible accident. Si ets davant d'una situació de poca visibilitat o circulant per una via estreta, és permès tocar el clàxon per prevenir una possible col·lisió.
- Quan realitzaràs un avançament i vols avisar de la teva intenció al conductor que circula davant, sempre que aquest conductor no hagi indicat la seva intenció de fer també un avançament.
- Quan et veus obligat a circular com a vehicle prioritari en emergència. En aquesta situació, és obligatori connectar els llums d'emergència i tocar el clàxon de forma intermitent. Una altra opció és agitar un mocador per la finestreta, en lloc de tocar la botzina del cotxe.
